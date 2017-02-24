Depremzede öğrencilere Kızılay'dan kahvaltı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'ndeki deprem fırtınasından etkilenen ve konteynerlerde ders gören Gülpınar ve Korubaşı'ndaki ilk ve ortaokul öğrencilerine Kızılay tarafından kahvaltı veriliyor.

Ayvacık İlçesi'nde geçen 6 Şubat sabahı meydana gelen depremde okulları zarar gören Ayvacık'ın Gülpınar ve Kourbaşı köylerinde, konteyner okullarda ders gören öğrencilere, Kızılay ekipleri tarafından sabah kahvaltıları veriliyor. Türk Kızılayı Yönetim Kurulu üyesi Ercan Tan, Ayvacık'ın 2 köyündeki ilkokul ve ortaokulda toplam 260 öğrenciye Kızılay olarak kahvaltı ikram ettiklerini söyledi. Bölgede yaşanan depremlerde hasarlı olduğu tespit edilen okullara giremeyen öğrencilerin, konteyner okullarda ders gördüğünü hatırlatan Tan, "Okullarda hasar meydana geldiği için öğrencilerimiz AFAD ve Kızılay işbirliğinde hazırlanan konteyner okullarda ders görüyor. Onların biz de yanında olalım istedik. Ondan sonraki süreçte de bu kahvaltı organizasyonunu her sabah yapmaya karar verdik. Hem çocuklarımızla beraber oluyor hem de onların yalnız olmadığını hissettirmeye çalışıyoruz" dedi.

Ayvacık Gülpınar Şehit Jandarma Uzman Çavuş Aycan Özdil Yatılı Bölge Ortaokulu'ndaki öğrencilerle de bir araya gelen Tan, bir süre sohbet ederek, onlara tavsiyelerde bulundu. Tan, "Bu okulda okuyan birçok öğrencimiz ailesinden uzak bir şekilde eğitim görüyor. Onların yanında olmak daha çok mutluluk verici ve önem taşıyor. Yatılı okul olduğu için ailesinden uzak olan öğrencilerimize biz bir aile olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Öğrenciler, kahvaltıdan dolayı Türk Kızılay ekiplerine teşekkür etti.



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