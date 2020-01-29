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Depremzede çocuklara psikososyal destek
GENEL 29.01.2020, 14:46
MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca başlatılan uygulama kapsamında, Elazığ depreminde evleri hasar görenler için barınma merkezi olarak belirlenen okullarda, aileleriyle kalan çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenleniyor.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan ve Elazığ Belediyesi Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezi eğitmenlerinin de katkı sağladığı etkinliklerle, depremden etkilenenlere psikososyal destek sağlanıyor. Şair Hayri İlkokulu'nda barınan depremzedelerin çocuklarına yönelik psikososyal danışmanlar tarafından yapılan etkinliklere katılan öğrenciler, depremin etkilerinden uzaklaşıyor.
Okullarda kalan depremzede ailelere barınma ve yemek imkanı sunulurken, çocuklara da psikososyal destek çalışmaları yapılıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan ve Elazığ Belediyesi Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezi eğitmenlerinin de katkı sağladığı etkinliklerle, depremden etkilenenlere psikososyal destek sağlanıyor. Şair Hayri İlkokulu'nda barınan depremzedelerin çocuklarına yönelik psikososyal danışmanlar tarafından yapılan etkinliklere katılan öğrenciler, depremin etkilerinden uzaklaşıyor.
Okullarda kalan depremzede ailelere barınma ve yemek imkanı sunulurken, çocuklara da psikososyal destek çalışmaları yapılıyor.
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