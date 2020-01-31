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Depremzede çocuklara psikososyal destek çadırı
GENEL 31.01.2020, 09:32
AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı, depremin vurduğu Elazığ'da çocuklar için psikososyal destek çadırı kurdu.
Merkez üssü Sivrice olan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda depremzede aile, çadır kentlerde konaklamaya başladı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı, depremden etkilenen ve deprem korkusunu atlatamayan çocuklar için psikososyal destek çadırı kurdu.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı görevlisi Nazife Aydıngöz, depremin ilk gününden itibaren çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, "Burada yeryüzü ve dünya doktorları ekipleriyle çocuklarımıza psikososyal destek veriyoruz. Çocuklarımızı oyun terapilerine alıyoruz. Deprem korkusunu yenmeleri için bilinç aşılıyoruz. Şehir dışından gönüllü arkadaşlarımız geldiler. Yaklaşık 4 ay çocuklarımıza destek vereceğiz" diye konuştu.
İstanbul’dan gönüllü gelen Müzik Öğretmeni Ahu Kahraman Yıldırım (37) da çocukları, motive etmeye çalıştıklarını ifade etti. Müzik ve oyunlar ile çocukların iyi vakit geçirmesini sağladıklarını kaydeden Yıldırım, "Çocuklarımızın deprem atmosferinden uzaklaşıp, eğlenceli zaman geçirmesini sağlıyoruz. Gönüllü olarak bakanlığa başvuruda bulundum ve destek olmak adına geldim. Muhtaç kalmanın ne olduğunu bilirim" dedi.
Merkez üssü Sivrice olan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda depremzede aile, çadır kentlerde konaklamaya başladı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı, depremden etkilenen ve deprem korkusunu atlatamayan çocuklar için psikososyal destek çadırı kurdu.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı görevlisi Nazife Aydıngöz, depremin ilk gününden itibaren çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, "Burada yeryüzü ve dünya doktorları ekipleriyle çocuklarımıza psikososyal destek veriyoruz. Çocuklarımızı oyun terapilerine alıyoruz. Deprem korkusunu yenmeleri için bilinç aşılıyoruz. Şehir dışından gönüllü arkadaşlarımız geldiler. Yaklaşık 4 ay çocuklarımıza destek vereceğiz" diye konuştu.
İstanbul’dan gönüllü gelen Müzik Öğretmeni Ahu Kahraman Yıldırım (37) da çocukları, motive etmeye çalıştıklarını ifade etti. Müzik ve oyunlar ile çocukların iyi vakit geçirmesini sağladıklarını kaydeden Yıldırım, "Çocuklarımızın deprem atmosferinden uzaklaşıp, eğlenceli zaman geçirmesini sağlıyoruz. Gönüllü olarak bakanlığa başvuruda bulundum ve destek olmak adına geldim. Muhtaç kalmanın ne olduğunu bilirim" dedi.
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