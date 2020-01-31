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Depremzede ailelere 2 evini ücretsiz tahsis etti
GENEL 31.01.2020, 15:21
ELAZIĞ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından bazı ev sahipleri kira fiyatını artırırken, kent sakinlerinden Mehmet Türel Şener (65) ise boşta olan 2 evini, depremzede ailelere ücretsiz tahsis etti.
Elazığ'da 24 Ocak’ta meydana gelen, 41 kişinin ölümüne neden olan 6.8 büyüklüğündeki depremde evi hasar görenler sağlam binalara taşınmak isteyince, bazı ev sahipleri kira fiyatlarında artış yaptı. Depremzedeler bu duruma tepki gösterirken, Aksaray Mahallesi'nde oturan Mehmet Türel Şener ise boş olan 2 evini depremzedelere ücretsiz tahsis etti.
Ailelerin, evlerinde istedikleri kalabileceğini anlatan Şener, "Gün bugündür. Herkes hayrını, zekatını, iyiliğini, insanlığını göstermelidir. Bugünü fırsata çevirmek insanlık ayıbıdır. Ben boş olan evimi komşum olan iki aileye ücretsiz tahsis ederek, istedikleri kadar oturma sözü verdim. Bu acı günde herkesin herkese yardım eli uzatması insanlık görevidir" dedi.
Elazığ'da 24 Ocak’ta meydana gelen, 41 kişinin ölümüne neden olan 6.8 büyüklüğündeki depremde evi hasar görenler sağlam binalara taşınmak isteyince, bazı ev sahipleri kira fiyatlarında artış yaptı. Depremzedeler bu duruma tepki gösterirken, Aksaray Mahallesi'nde oturan Mehmet Türel Şener ise boş olan 2 evini depremzedelere ücretsiz tahsis etti.
Ailelerin, evlerinde istedikleri kalabileceğini anlatan Şener, "Gün bugündür. Herkes hayrını, zekatını, iyiliğini, insanlığını göstermelidir. Bugünü fırsata çevirmek insanlık ayıbıdır. Ben boş olan evimi komşum olan iki aileye ücretsiz tahsis ederek, istedikleri kadar oturma sözü verdim. Bu acı günde herkesin herkese yardım eli uzatması insanlık görevidir" dedi.
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