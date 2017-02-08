Depremin vurduğu Ayvacık'ta, çadır yerine 'konteyner kent' kuruluyor

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, () - ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nde geçen pazartesi gününden bu yana devam eden depremler yüzünden evleri yıkılanlar için kurulan çadır kentte, yağan yağmur sonrası yaşam koşulları iyice ağırlaştı. Yetkililer bölgede konteyner kent oluşturmak için gece başlattıkları çalışmaları sabaha kadar sürdürdü.

Geçen pazartesi günü saat 06.51'de Ayvacık İlçesi'ne bağlı 12 köyde hasara yol açan 5.3 büyüklüğünde depremin ardından AFAD tarafından kurulacağı açıklanan konteyner kent için çalışmalara gece yarısı başlandı. Depremin en çok hasara neden olduğu Yukarıköy Köyü'nde, futbol sahası içine kurulacak konteyner evler, gece TIR'larla köye ulaştırıldı. Ardından çadırkentin yan tarafına indirilerek zemine yerleştirildi. Sabah dek süren çalışmalarda 44 konteynır ev kullanıma hazır hale getirildi.

Depremzedelerin 2 gündür konakladığı çadırların sökülerek, diğer konteynerlerin de buralara konulacağı belirtildi. Depremzedelerin daha iyi yaşam koşullarına sahip olması için kurulan konteyner kentte, toplam 100 konteyner evin yer alacağı açıklandı. Depremde hasar gören 14 köyde ise depremzedelere gıda ve battaniye gibi yardım malzemeler dağıtılmaya devam ediyor. Yukarıköy Köyü sakinleri, depremin üçüncü gününde de sabaha kadar meydana gelen artçı depremler nedeniyle sallanarak korku yaşadı.

AFAD kayıtlarına göre bugün, Ayvacık İlçesi'nde en büyükleri Richter en büyüklükleri ölçeğine göre saat 04.38'de 4.5, saat 04.33'de 3.6, saat 05.16'da 4.1 olmak üzere çok sayıda artçı deprem sabaha kadar sürdü.

Öte yandan dün öğle başlayan yağmur, çadır kenti sular altında bıraktı. Geceyi zor koşullar altında geçiren depremzedeler, sabah uyanıp çadırlarından dışarı çıktıklarında adeta çamurun içinde yüzen yerleşimin halini gördü. Bazı köylüler, hayvanlarının karınlarını doyurmak için ağıllara gitti. Depremzedeler çadırlarını terk ettikten sonra, yağmur nedeniyle çamur deryasına dönüşen zemini iyileştirmek için iş makineleriyle getirilen mıcırlar yerlere döküldü.

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