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Depreme dayanıksız lise yıkıldı

Umut KARAKOYUN/İZMİR, ()- İZMİR'in Balçova ilçesindeki Sacide Ayaz Anadolu İmam Hatip Lisesi, depreme dayanıksız olduğu için yıkıldı. İş makineleri tarafından blokları yıkılan ve inşaat hafriyatı alandan çıkarılan lisenin yerine,...

Depreme dayanıksız lise yıkıldı

Umut KARAKOYUN/İZMİR, ()- İZMİR'in Balçova ilçesindeki Sacide Ayaz Anadolu İmam Hatip Lisesi, depreme dayanıksız olduğu için yıkıldı. İş makineleri tarafından blokları yıkılan ve inşaat hafriyatı alandan çıkarılan lisenin yerine, 16 derslikli ortaokul inşa edilecek.
İzmir'de 1990 yılında 12 derslikli olarak yapılan Balçova Sacide Ayaz Anadolu İmam Hatip Lisesi, ilerleyen yıllarda bünyesine kattığı yeni bloklarla eğitim öğretim hayatına devam etti. 18 yıl boyunca eğitimin sürdüğü okul, depreme dayanıksız olduğu için yıkıldı. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yatırım programına aldığı okulun A ve B blokları, iş makineleri tarafından yıkıldıktan sonra, inşaat alanındaki hafriyat da kaldırıldı.
16 derslikli olarak yeniden inşa edilecek ortaokulda, engellilere yönelik düzenlemeler de yapılacak. Çok amaçlı salon, kütüphane, bilgisayar laboratuvarı, fen laboratuvarı gibi birimlerin olacağı okulda ayrıca sığınak da yer alacak. Okulun öğrencileri ise yeni eğitim öğretim döneminde, eğitimlerine farklı okullarda devam edecek. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Balçova Sacide Ayaz Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin yanı sıra 15 okulu daha yenileme kararı aldı.

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