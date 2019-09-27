Depremden sonra kalp krizi geçirip ölen öğretmen, okulundan gözyaşlarıyla uğurlandı

KOCAELİ'de, depremin ardından kalp krizi geçirip, yaşamını yitiren Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde görevli tarih öğretmeni Murat Şevki Eryılmaz'ın (48) cenazesi, okul bahçesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Kırıkkale'ye gönderildi. Önümüzdeki hafte kalbinden ameliyat olacağı öğrenilen Eryılmaz'ın kendisi gibi öğretmen olan eşi, gözyaşlarına boğuldu.

Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi tarih öğretmeni Murat şevki Eryılmaz, İstanbul'da yaşanan ve kentte de hissedilen 5.8 şiddetli depremin ardından meslektaşlarıyla birlikte öğrencileri okuldan tahliye etti. Ardından da çocuğunu okulundan alıp, evine bıraktı. Yeniden görevli olduğu okula dönmek isteyen Eryılmaz, aniden fenalaştı. Özel hastaneye kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Eryılmaz, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü ve önümüzdeki hafta ameliyat olacağı öğrenilen 2 çocuk babası öğretmen için sabah saatlerinde görev yaptığı okulun bahçesinde tören düzenlendi. Murat Şevki Eryılmaz'ın cenazesinin okul bahçesine getirildiği sırada öğretmen eşi Türkan Eryılmaz, meslektaşları ve öğrencileri gözyaşlarına boğuldu.

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediyesi Başkanı Zinnur Büyükgöz ve Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik'in de katıldığı törende Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ethem Karaçoban çok değerli bir eğitimciyi kaybettiklerini belirterek, "Merhum hocamızı öğrencilerimiz çok iyi biliyor. İki yıldır okulumuzda eğitim veriyordu, ancak biz hocamızla 10 yıl 20 yıl çalışmış gibiydik. Arkadaşımızın öğrencileriyle çok mükemmel bir ilişkisi vardı. 'Çalışmak beni rahatlatıyor' diyen bir kardeşimizdi. Öğrencilerin tüm sıkıntılarıyla ilgilenen, onları üniversiteye hazırlayan bir öğretmendi. Allah herkese böyle öğretmen arkadaşlarla çalışmayı nasip etsin. Biz kendisinden çok memnunduk. Eryılmaz hocamızı en sevdiğine gönderdik" dedi.

Bahçede kılınan cenaze namazının ardından Eryılmaz'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Kırıkkale'ye gönderildi.



