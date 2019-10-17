DEPREMDE MİNARESİNİN BİR KISMI YIKILAN CAMİNİN DİĞER MİNARESİ DE SÖKÜLÜYOR 

Haber-Kamera: Serdal ALTINTEPE-Alper KORKMAZ-İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,()



5,8 büyüklüğündeki depremde minarelerinden biri yıkılan ve daha sonra tamamen sökülen Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin ikinci minaresi için de sökülme çalışması başladı.



Marmara Denizi Silivri açıklarında 26 Eylül'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde, Avcılar Hacı Ahmet Tükenmez Camisi'nin minaresinin bir bölümü yıkılmış ve geçtiğimiz günlerde yıkılan minare tamamen sökülmüştü. Caminin diğer minaresi için yapılan kontroller sonucunda sökümüne karar verildi.



Risk oluşturduğu gerekçesiyle sökümüne karar verilen minarenin söküm işlemlerine de sabah saatlerinde başlandı. Minare, önceki söküm işlemlerinde olduğu gibi parçalar halinde kesilecek ve kesilen parçalar vinç yardımıyla yere indirilecek. Ancak minarenin külah olarak bilinen en üst bölümünde çalışma yapmanın riskli olması nedeniyle külah kısmı kontrollü bir şekilde yıkılması planladı. Vinç ile külah kısmına vurulan darbelerle planlanan yıkım başarılı olmayınca yıkım ekibi farklı bir yönteme başvurdu. Minarenin söküm çalışmaları esnasında da güvenlik nedeniyle D-100 yan yol ve yaya trafiği ara ara kesildi. Yan yolda trafik yoğunluğu oluştu. Söküm çalışmaları devam ediyor.