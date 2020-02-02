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Depremde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu
GENEL 02.02.2020, 15:57
ELAZIĞ Müftülüğü tarafından 6.8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okutuldu.
Merkez üssü Sivrice ilçesinde 24 Ocak günü saat 20.55'te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden 41 kişi için Elazığ Müftülüğü tarafından Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okutuldu. Öğle namazının ardından İzzetpaşa Camisi'nde düzenlenen programa Diyanet İşleri Başkanlığı Cami Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Neşet Bodur, Elazığ İl Müfütüsü Yusuf Sarıkaya ve çok sayıda kişi katıldı.
İzzetpaşa Camisi müezzini Cabir Karataş tarafından okunan Kur'an-ı Kerim sonrası Mevlid-i Şerif okunmasının ardından anma programı son buldu.
Merkez üssü Sivrice ilçesinde 24 Ocak günü saat 20.55'te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden 41 kişi için Elazığ Müftülüğü tarafından Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okutuldu. Öğle namazının ardından İzzetpaşa Camisi'nde düzenlenen programa Diyanet İşleri Başkanlığı Cami Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Neşet Bodur, Elazığ İl Müfütüsü Yusuf Sarıkaya ve çok sayıda kişi katıldı.
İzzetpaşa Camisi müezzini Cabir Karataş tarafından okunan Kur'an-ı Kerim sonrası Mevlid-i Şerif okunmasının ardından anma programı son buldu.
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