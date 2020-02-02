Flaş HaberTrabzonspor - Fenerbahçe: 2-1
Son Dakika
Depremde hasar gören minarenin yıkımına başlandı
GENEL 02.02.2020, 19:08
ELAZIĞ merkezli 6.8'lik depremin hissedildiği Şanlıurfa'da, Hz. Aişe Camii'nin hasar sonucu kayan minaresinin kontrollü yıkımına başlandı.
Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli, 24 Ocak Cuma günü meydana gelen, 6.8 büyüklüğündeki deprem, Şanlıurfa'da da hissedildi. Karaköprü ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan Hz. Aişe Camii'nin minaresinde, depremde kayma meydana geldi. Mahallelinin bildirmesi üzerine Karaköprü Belediyesi ekipleri, camiye gelerek, inceleme yapıp, minarenin yıkımına karar verdi. Bölgede çevre güvenliğini sağlayan ekipler, daha sonra 45 metre yüksekliğindeki minarenin kontrollü yıkımına başladı. Yıkım ekiplerince vinçle kesme şeklinde kontrollü sökülen minarenin yerine yenisinin yapılacağı belirtildi.
Yıkımı izleyen Karşıyaka Mahallesi'nin muhtarı Mehmet Fırat Gök, "Elazığ depreminin ardından camimizin minaresinde kayma meydana geldi. Devrilme ihtimaline karşı Karaköprü Belediyesi ekipleri tarafından yıkımı gerçekleşti. Karaköprü Belediye Başkanımız Metin Baydilli'ye çok teşekkür ederiz. İnşallah cami minaremizi daha sağlam bir şekilde tekrar yapacağız" diye konuştu.
Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli, 24 Ocak Cuma günü meydana gelen, 6.8 büyüklüğündeki deprem, Şanlıurfa'da da hissedildi. Karaköprü ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan Hz. Aişe Camii'nin minaresinde, depremde kayma meydana geldi. Mahallelinin bildirmesi üzerine Karaköprü Belediyesi ekipleri, camiye gelerek, inceleme yapıp, minarenin yıkımına karar verdi. Bölgede çevre güvenliğini sağlayan ekipler, daha sonra 45 metre yüksekliğindeki minarenin kontrollü yıkımına başladı. Yıkım ekiplerince vinçle kesme şeklinde kontrollü sökülen minarenin yerine yenisinin yapılacağı belirtildi.
Yıkımı izleyen Karşıyaka Mahallesi'nin muhtarı Mehmet Fırat Gök, "Elazığ depreminin ardından camimizin minaresinde kayma meydana geldi. Devrilme ihtimaline karşı Karaköprü Belediyesi ekipleri tarafından yıkımı gerçekleşti. Karaköprü Belediye Başkanımız Metin Baydilli'ye çok teşekkür ederiz. İnşallah cami minaremizi daha sağlam bir şekilde tekrar yapacağız" diye konuştu.
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 02 Şubat 2020
|İmsak
|06:40
|Güneş
|08:07
|Öğle
|13:23
|İkindi
|16:04
|Akşam
|18:29
|Yatsı
|19:51
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|20
|41
|2. Başakşehir
|20
|39
|3. Trabzonspor
|19
|38
|4. Alanyaspor
|20
|38
|5. Fenerbahçe
|20
|37
|6. Galatasaray
|19
|33
|7. Beşiktaş
|20
|33
|8. Göztepe
|19
|29
|9. Gaziantep FK
|20
|27
|10. Malatyaspor
|19
|24
|11. Çaykur Rizespor
|20
|24
|12. Denizlispor
|19
|22
|13. Gençlerbirliği
|20
|21
|14. Konyaspor
|20
|19
|15. Antalyaspor
|20
|18
|16. Kasımpaşa
|20
|16
|17. Ankaragücü
|20
|14
|18. Kayserispor
|19
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|20
|41
|2. Erzurum BB
|20
|35
|3. Bursaspor
|19
|33
|4. Adana Demirspor
|20
|31
|5. Keçiörengücü
|20
|29
|6. Altay
|20
|28
|7. Ümraniye
|19
|28
|8. Akhisar Bld.Spor
|20
|28
|9. Giresunspor
|20
|28
|10. Menemen Belediyespor
|20
|28
|11. Fatih Karagümrük
|20
|27
|12. Balıkesirspor
|20
|25
|13. Altınordu
|20
|23
|14. İstanbulspor
|19
|20
|15. Adanaspor
|20
|17
|16. Osmanlıspor
|20
|17
|17. Boluspor
|20
|15
|18. Eskişehirspor
|19
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|25
|73
|2. Man City
|24
|51
|3. Leicester City
|25
|49
|4. Chelsea
|25
|41
|5. Sheffield United
|25
|36
|6. M. United
|25
|35
|7. Wolverhampton
|25
|35
|8. Tottenham
|24
|34
|9. Everton
|25
|33
|10. Arsenal
|25
|31
|11. Burnley
|25
|31
|12. Newcastle
|25
|31
|13. Southampton
|25
|31
|14. Crystal Palace
|25
|30
|15. Brighton
|25
|26
|16. Bournemouth
|25
|26
|17. Aston Villa
|25
|25
|18. West Ham
|25
|24
|19. Watford
|25
|23
|20. Norwich City
|25
|18
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|22
|49
|2. Barcelona
|21
|43
|3. Sevilla
|21
|38
|4. Valencia
|22
|37
|5. Getafe
|21
|36
|6. Atletico Madrid
|22
|36
|7. Real Sociedad
|22
|34
|8. Villarreal
|21
|31
|9. Athletic Bilbao
|21
|31
|10. Granada
|22
|30
|11. Osasuna
|21
|28
|12. Real Betis
|22
|28
|13. Levante
|21
|26
|14. Real Valladolid
|22
|25
|15. Eibar
|22
|24
|16. Deportivo Alaves
|21
|23
|17. Mallorca
|22
|18
|18. Leganés
|22
|18
|19. Celta de Vigo
|22
|17
|20. Espanyol
|22
|15
Yeni Sayımız
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016