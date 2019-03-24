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Depremde hasar gören minarenin külahı söküldü

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, () - DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, 20 Mart'ta meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremde hasar gören ve yıkılmak üzere olan Donallar Camii'nin 43 metre yüksekliğindeki minaresinin külah bölümü, itfaiye görevlilerince söküldü. Alaattin...

Depremde hasar gören minarenin külahı söküldü

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, () - DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, 20 Mart'ta meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremde hasar gören ve yıkılmak üzere olan Donallar Camii'nin 43 metre yüksekliğindeki minaresinin külah bölümü, itfaiye görevlilerince söküldü.
Alaattin Mahallesi'ndeki Donallar Camii'nin minaresi, 5.5 büyüklüğündeki depremde hasar gördü. Cami, minarenin yıkılmak üzere olan külah bölümü nedeniyle çevresinde güvenlik önlemi alınıp, ibadete kapatıldı. Tehlike oluşturan minarenin külah bölümünün sökülmesi için bu sabah çalışma başlatıldı. Bu kapsamda sepetli itfaiye aracı, Alaattin Mahallesi'ne getirildi. 43 metre yüksekliğindeki minarenin külah kısmına sepetle ulaşan itfaiyeciler, bağlantı yerlerini keserek, külahı yerinden çıkardı. Vince bağlanan külah, bulunduğu yerden indirildi. Caminin, yapılacak incelemenin ardından ibadete açılacağı belirtildi. 

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