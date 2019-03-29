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Depremde hasar gören Acıpayam Kaymakamlık binası boşaltıldı

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesi Kaymakamlık binası, geçen 20 Mart'ta meydana gelen 5.5  büyüklüğündeki depremde hasar gördüğü gerekçesiyle boşaltılarak, giriş, çıkışlara kapatıldı. Geçen 20 Mart'ta merkez üssü olan Acıpayam...

Depremde hasar gören Acıpayam Kaymakamlık binası boşaltıldı
DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesi Kaymakamlık binası, geçen 20 Mart'ta meydana gelen 5.5  büyüklüğündeki depremde hasar gördüğü gerekçesiyle boşaltılarak, giriş, çıkışlara kapatıldı.
Geçen 20 Mart'ta merkez üssü olan Acıpayam ilçesinde Richter ölçeğine göre 5.5 büyüklüğündeki depremde yıkılan ve zarar gören binalar ilgili yapılan başvurular üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri tarafından hasar tespit çalışmaları sürüyor. Acıpayam Kaymakamlık binasında da inceleme yapan ekipler, binanın orta hasarlı olduğu belirledi. Ön rapor üzerine 4 katlı Kaymakamlık binası boşaltılarak çevresine şerit çekilip, giriş ve çıkışlara kapatıldı. Denizli İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Şevket Murat Şenel, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerince binanın orta hasarlı olduğunun belirlendiğini söyleyerek, "Artçı sarsıntılar da devam ediyor. Bu nedenle binadan numene alınıp yapılacak testlerden sonra kesin rapor açıklanacak. Bina şu an tedbir amaçlı kapatıldı" dedi.

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