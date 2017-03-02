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Deprem tatbikatında öğrenciler 1 dakika 15 saniyede okulu boşalttı

SİVAS'ta 1-7 Mart Deprem haftası etkinlikleri kapsamında Şehit Ebubekir Ekinci İlkokulu'nda deprem tatbikatı düzenlendi. Tatbikatta yaklaşık 400 öğrenci 1 dakika 15 saniyede okulu tahliye etti.  Şehit Ebubekir Ekinci İlkokulu'nda Sivas...

Deprem tatbikatında öğrenciler 1 dakika 15 saniyede okulu boşalttı
SİVAS'ta 1-7 Mart Deprem haftası etkinlikleri kapsamında Şehit Ebubekir Ekinci İlkokulu'nda deprem tatbikatı düzenlendi. Tatbikatta yaklaşık 400 öğrenci 1 dakika 15 saniyede okulu tahliye etti. 
Şehit Ebubekir Ekinci İlkokulu'nda Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından düzenlenen tatbikatta, ilkokul çocuklarına deprem anında ve sonrasında nasıl hareket etmeleri konusunda bilgiler anlatıldı. Tatbikata AFAD İl Müdürü Nazif Ekici de katıldı. Ekici, 2'nci sınıf öğrencilerine olası deprem sırasında bina içerisinde nelere dikkat etmeleri konusunda bilgiler verdi. Ekici'nin verdiği bilgileri minik öğrenciler dikkatlice dinledi. Tatbikat programı kapsamında şiddetli bir depremin ardından ve çalan siren sesiyle birlikte verilen komutlarla öğrenciler, deprem senaryosuna göre okulu 1 dakika 15 saniyede boşalttı. Okulu boşaltma esnasında bazı öğrencilerin heyecanlı olduğu görüldü. Tatbikat sonrası konuşan AFAD İl Müdürü Nazif Ekici, öğrencileri tebrik ederek, "Planlı olarak gerçekleştirdiğimiz bu tatbikat 1 dakika 15 saniyede gerçekleşti. Gördüğünüz gibi zamandan daha önemli bir şey de kimse kimseye çarpmadan en ufak bir sıkıntı yaşamadan acil durumlarda güvenli bir şekilde binaları boşaltmak mümkündür. Burada yapılacak en önemli şey, binada kaç çıkışımız varsa bu çıkışları eşit şekilde paylaşmaktır. Bu tatbikatta da bunu gerçekleştirerek en kısa sürede binayı boşalttık" dedi.

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