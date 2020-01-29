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Deprem sonrası Elazığ’da kira fiyatları iki katına çıktı

GENEL 29.01.2020, 13:04
Deprem sonrası Elazığ’da kira fiyatları iki katına çıktı
MERKEZ üssü Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremin vurmasıyla birçok evin yıkılıp, hasarlı olması nedeniyle kullanılamaz hale geldiği Elazığ’da, konut sıkıntısı yaşanmaya başladı. Geçici olarak çadır, okul, cami, spor salonları ve misafirhanelerde kalanlar da kiralık ev aramaya başladı. Ancak, ev bulmanın neredeyse imkansız olduğu kentte fırsatçılık yapan birçok ev sahibi, yoğun talebin ardından kira fiyatlarını 2 katına çıkardı. Emlakçılar, fırsatçılıktan vazgeçilmesini isterken, kiralık ev arayan depremzedeler de ev sahiplerine insaflı olmaları çağrısında bulundu.
33 Mahallesi bulunan Elazığ’da, 6,8 büyüklüğündeki depremde bazı binalar yıkıldı, birçok bina ise ağır ve orta hasarlı raporunun ardından vatandaşların can güvenliği nedeniyle kullanımı yasaklandı. Bu durumun ardından depremzedeler kentte geçici olarak kurulan çadırlar, okullar, spor salonları, camiler ve misafirhanelerde konaklamaya başladı. Hava sıcaklığının özellikle geceleri eksilere düşmesi ile zorluk yaşayanlar, barınmak için kiralık ev aramaya başladı.
KİRALAR BİR ANDA 2 KATINA ÇIKTI
Artan talebin ardından kentteki kiralık evlerin fiyatı da bir anda 2 katına yükseldi. Daha önce semtine ve metre karesine göre 700 ile 1500 lira arasında değişen fiyatlar bir anda 1500 ile 2 bin liraya yükseldi. Talebin artmasıyla yükselen kira fiyatlarını tepki gösteren depremzedelerin birçoğu kış mevsiminde açıkta kalmamak için bu durumu mecburen kabullenmek zorunda kaldı.
KİRALIK EV BULUNAMIYOR
Depremzedeler, bu durum karşısında kabul ettikleri yüksek fiyatlara karşın ev bulmakta zorlanıyor. Birçoğu sokaklarda ev arayanlar, iki katına çıkan kiralara razı olmalarına rağmen ev bulamadıklarını ifade ediyor. Emlakçıları dolaştıklarını ve sonuç alamadıkları için sokak sokak kiralık ev aradıklarını anlatan bir depremzede, "Deprem öncesi 700 lira olan eve şimdi 1500 lira istiyorlar. Bin lira olan ev için de 2 bin lira talep ediyorlar. Depremzedelere yardım etmek yerine bu durumu birçok ev sahibi maalesef fırsata çevirdi. Depremden sonra bir de fırsatçılar yüzünden mağdur duruma düştük" dedi.
EV SAHİPLERİ İNSAFLI OLSUN
Ev sahiplerinden insaflı olmasını isteyen vatandaşlar, yetkililerin de bu duruma el atarak önlem alması talebinde bulundu. Sokak sokak ev aradıklarını kiraların 2 katına yükseltilmesine rağmen başlarını sokacak yer bulamadıklarını anlatan başka bir depremzede, "Deprem nedeniyle mağdur olduk. Şu an birçoğumuz çadır ya da spor salonu, okullarda kalıyoruz. Çok şükür yardımlarla karnımız doyuyor, devletimiz bize bakıyor. Ama fırsatçılar kiraları arttırdığı için ev bulamıyoruz. Hepimiz fırsatçılardan şikayetçiyiz ve önüne geçilmesini istiyoruz" dedi.
EMLAKÇILAR DA ŞİKAYETÇİ
Elazığ Emlakçılar Derneği Başkanı Hakan Albayrak, depremin ardından kiraların fırsatçılık yapan ev sahiplerince iki katına çıkarıldığını söyledi. Her gün yüzlerce kişinin emlak bürolarına gelerek ya da telefonla kendilerini arayarak ev istediğini belirten Albayrak, "Buna rağmen insanların taleplerine yetişemiyoruz" dedi.
Kentte depremde yıkılan bina sayısının az olmasına rağmen hasarlı bina sayısının 600 civarında olduğunu anlatan Albayrak, "Hasarlı binalar yıkılmaya başlandığı için vatandaşlar kiralık daire aramaya başladılar. Ne yazık ki bu durumu bazı arkadaşlar fırsata çevirdiler. Deprem öncesi 800 TL olan evler 1500 TL olmuş durumda. Ev sahipleri maalesef böyle fiyat veriyorlar. Birçok kişi maalesef bu durumdan nemalanarak kiraları iki katına çıkardı. Bazı ev sahipleri kiraları daha düşürdü veya bedava olarak depremzedelere tahsis etti. Ancak, büyük çoğunluğu bunu fırsata çevirip kiraları yükseltti" diye konuştu.
Albayrak, depremin ardından Türkiye’nin her yerinden yardım geldiğini ancak Elazığlı ev sahiplerinin aynı duyarlılığı göstermediğinden şikayet ederken, kiraları bilinçli olarak yükselten ev sahiplerini tespit ederek yetkililere bildirerek ifşa edeceklerini de kaydetti. Hasar tespit çalışmaları ile hasarlı bina sayısının artacağını bu durumun talebi daha da yükselteceğini vurgulayan Albayrak, ev sahiplerinin duyarlı olup fırsatçılıktan vazgeçmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

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