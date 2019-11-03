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Deprem simülasyon tırında afet eğitimi verildi

BAHÇELİEVLER’de ‘Afette panik değil bilinç’ adı altında verilen eğitimlerini tamamlayan anneler katılım belgelerini aldı. Katılım belgelerini alan annelere, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır’ın da katılımıyla AFAD...

GENEL 02.11.2019, 16:15
BAHÇELİEVLER’de ‘Afette panik değil bilinç’ adı altında verilen eğitimlerini tamamlayan anneler katılım belgelerini aldı. Katılım belgelerini alan annelere, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır’ın da katılımıyla AFAD Başkanlığı'nın deprem simülasyon tırında afet eğitimi verildi.


 

Vatandaşlarda afet bilincini oluşturmak amacıyla Bahçelievler Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Bahçelievler Belediyesi Arama Kurtarma Birliği tarafından sürdürülen proje ile öğrenci velisi annelere verilen eğitimlere yaklaşık bin 500 kişi katıldı. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan anneler katılım belgelerini teslim aldı. Katılım belgelerini alan annelere, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır’ın da katılımıyla AFAD Başkanlığı'nın deprem simülasyon tırında afet eğitimi verildi.


 

BAHADIR, SİMÜLASYONDA 7 ŞİDDETİNDE 30 SANİYELİK DEPREM ANINI YAŞADI


 

Katılım belgelerini alan annelere, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ile birlikte AFAD Başkanlığı'nın deprem simülasyon tırında afet eğitimi verildi.


 

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır deprem simülasyon tırına binerek deprem anını yaşadı. Deprem simülasyon tırından indikten sonra konuşma yapan Bahadır, “Deprem simülasyon tırı olduğunu bilmemize rağmen insan gerçekten ürküyor. Simülasyonda 30 saniyelik 7 şiddetinde bir deprem uygulaması gerçekleşiyor. Deprem ülkesi olduğumuzu kabullenip, bilinçlenmek için eğitimlere devam etmeliyiz. İnsanlarımızı AFAD ile ortak yürüttüğümüz eğitimlerimizle bilinçlendireceğiz, binalarımızı da güçlendireceğiz. Bahçelievler Belediyesi olarak eğitimlerimizi veriyoruz, olası bir depremde halkımızın en az hasarı alması için çalışıyoruz” dedi.


 

BAHÇELİEVLER VATANDAŞLARI SİMÜLASYON TIRIYLA DEPREMİ YAŞADI


 

Bahçelievler kamu binaları açık alanına konuşlandırılan deprem simülasyon tırında öğrenci velisi annelere deprem anında yaşananlar tatbiki olarak anlatıldı. Deprem simülasyon tırında 6.4 büyüklüğündeki Bingöl Depremi, 7.5 büyüklüğündeki Gölcük Depremi ve 6.7 büyüklüğündeki Van Erciş Depremi’nin birebir simülasyonu yapılarak, deprem anında alınması gereken tedbirler hakkında uygulamalı eğitim verildi.


 

Bahçelievler Kadın Meclisi Kent Konseyi Üyesi Hazel Angan deprem simülasyon tırından indikten sonra duygularını anlattı. Angan, “Araç olduğunu bildiğim halde panik yaşadım, daha sakin olmaya çalışmam gerektiğini deprem simülasyon tırı sayesinde bir kez daha anladım. Afette panik değil bilinç eğitimini tamamladıktan sonra öğrendiklerimi aileme de aktarmaya çalıştım, artık ailem deprem sonrasında nerede toplanmamız gerektiğini, neler yapmamız gerektiğini biliyor” dedi.


 

Deprem simülatör tırını kızıyla birlikte deneyimleyen sertifikalı annelerden Elif Has, “Simülatör olduğunu bildiğimiz halde yine de tedirgin oldum. Yaşadığımız son depremde çok korktuk, Bahçelievler Belediyesi’nin verdiği ‘Afette panik değil bilinç’ eğitiminden sonra evde deprem çantalarımızı hazırladık, dolapları duvara monte ettirdik ve düşebilecek olan tüm objeleri kaldırdık. Artık depremde neler yapmamız gerektiğini daha iyi biliyoruz” dedi.

 

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