Deprem nedeniyle İstanbullular parklara akın etti

Alper KORKMAZ-Emin YEŞİL-Zeki GÜNAL-Serdal ALTINTEPE/İSTANBUL,()-İSTANBUL'da meydana gelen 5.8'lik deprem nedeniyle Sultangazi ve Esenler'deki bazı vatandaşlar parklar, bahçeler ve boş arazilere akın etti. Zeytinburnu sahilindeki kalabalık havadan da görüntülendi.

(FOTOĞRAF)