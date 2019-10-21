'Deprem' eylül ayında gündeme damgasını vurdu

Eylül ayında gündemde öne çıkan konulara yönelik bir araştırma yapıldı. Buna göre araştırmaya katılanların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM’deki konuşmasını başarılı bulduğu, Diyarbakır’da HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan anneleri ise desteklediği ortaya çıktı. Yine aynı araştırmada geçtiğimiz eylül ayının en önemli gündem maddesi ‘deprem’ olarak belirtilirken, Kızılay en güvenilir kurum seçildi.

Araştırma şirketi Areda Survey, 2 bin kişi ile Türkiye genelinde eylül ayında gündeme oturan konular üzerine araştırma yaptı. Araştırmada vatandaşlara, ayın en önemlisi gündem maddesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM’deki konuşması, Diyarbakır HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan annelerin eylemi, HDP ile PKK arasındaki ilişki, Türkiye’ye komşu ülkelerin tutumları ve yerel yönetimlerin çalışmaları soruldu.

Araştırmaya katılanların yüzde 57,5’i geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler (BM) kürsüsünde yaptığı konuşmayı takip ederek başarılı bulduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM'deki konuşmasında Suriye meselesinden, İsrail yayılmacılığına, nükleer silahlardan yabancı düşmanlığına kadar birçok konuda mesaj vermişti.

DİYARBAKIR ANNELERİNE VATANDAŞTAN DESTEK

Diyarbakır annelerinin, çocukları için HDP il binası önünde başlattıkları oturma eylemi devam ederken vatandaştan annelere destek geldi. Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 61’i Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan annelerin eylemlerini desteklediğini belirtti.

AYIN EN ÖNEMLİ KONUSU DEPREM OLDU

“Eylül ayının en önemli gündem maddesi nedir” sorusunu da yanıtlayan katılımcılar İstanbul’da yaşanan 5,8 şiddetindeki depremi en önemli gündem konusu olarak gösterdi. İkinci BM toplantısı, üçüncü Suriye sorunu yeraldı.

HDP İLE PKK ARASINDAKİ İLİŞKİ

Vatandaşlar HDP ile PKK arasındaki ilişkiyi de değerlendirdi. Araştırmaya göre HDP’nin PKK’nın siyasi uzantısı olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 69 olarak belirlendi. Yüzde 17,2’lik kısım ise ikisinin ayrı olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

Katılımcıların yüzde 78,6’sı ‘Türkiye’nin etrafının düşmanlarla çevrili bir ülke olduğu’ fikrine sahip iken yüzde 24,4’ü tam tersini düşündüğünü aktardı.

KIZILAY EN GÜVENİLİR KURUM SEÇİLDİ

Çalışma ile Türkiye’de sosyal yardım alanında faaliyet gösteren en güvenilir kurumlar da belli oldu. Buna göre vatandaşların yüzde 41,9’u en güvenilir kurum olarak Kızılay’ı işaret etti. Yüzde 31,2’si LÖSEV, yüzde 12,8’i İnsani Yardım Vakfı (İHH), yüzde 8,9’u Türk Hava Kurumu ve yüzde 5,2’si de Türk Diyanet Vakfı’nı en güvenilir kurum olarak seçti.

YERELDE EN BÜYÜK SORUN ‘KENTSEL DÖNÜŞÜM’

Vatandaşlara yaşadıkları il ve ilçenin yerel problemleri de soruldu. En fazla sorun yaşanan konu kentsel dönüşüm olurken, onu sırasıyla ulaşım, otopark, park-bahçe ve spor tesisleri izledi.