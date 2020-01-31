banner314

banner325

Son Dakika

Deprem çocuklara nasıl anlatılmalı?

GENEL 31.01.2020, 15:52
Deprem çocuklara nasıl anlatılmalı?

Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, ()  ÇOCUK İletişimi Uzmanı Ayşe Şule Bilgiç, her gün televizyon ve gazetelerde deprem konuşulurken, çocuklara deprem konusunun oyunlarla, sakin ve doğal bir şekilde anlatılması uyarılarında bulundu.

Son günlerde bazı şehirlerde depremlerin meydana gelmesi, hemen her gün televizyon ve gazetelerde deprem konusu ve alınabilecek önlemler ele alınıyor.  Düşyeri Öğrence Kurucusu ve Çocuk İletişimi Uzmanı Ayşe Şule Bilgiç, ofisinde düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi:

“Çocuk ve depremi yan yana koyduğumuz zaman ilk akla gelen kelime ‘kaygı’ oluyor. Deprem bir çocukta kaygı yaratma ihtimali çok yüksek olan bir olgu. Türkiye bir deprem ülkesi olduğu için çocukları deprem kelimesi ile tanıştırmamız yanlış olmaz. Depremi hiç yaşamamış bir çocuğa deprem, yağmurun yağması, güneşin çok ısıtıp yakması gibi doğal olduğu anlatılmalı. Bunu anlatırken de oyunların gücünü kullanılmanızı öneriyorum. Çünkü çocukların dünyasına en rahat girebileceğiniz zaman oyunla iç içe oldukları anlardır. Depremin doğal bir olgu olduğunu anlattıktan sonra depremin gerçekleşmesinin nasıl bir şey olduğunu onlarla oyun oynarken, kaygılı değilken anlatın. Çünkü çocuklar sizin anlattıklarınızdan çok nasıl anlattığınıza, ona anlatırken nasıl hissettiğinize bakar. Oyuncaklarla çocuklara alttaki bir titremenin üstteki şeyleri etkileyebileceği ve üzerinde bulunan şeyleri çok basit bir simülasyonla depremi gösterebilirsiniz. Ancak çocuğa anlatırken özellikle kurduğunuz cümlelerde aşırı bilgi vermekten, yaşına uygun olmayan bilgi vermekten kaçının”

DEPREM ÇANTASINI BİRLİKTE HAZIRLAYIN

Deprem anlatıldıktan sonra alınacak önlemler ve hazırlıkların beraber yapılaması tavsiyesinde de bulunan Bilgiç sözlerini şöyle sürdürdü;

“Deprem anında ne yapılmalı konusunu anlatmadan önce kendiniz çalışın. Bulunduğunuz ev ortamında en güvenli alanlar nereler, hayat üçgeni hangi noktalarda tespit edin. Bunları tespit ettikten sonra deprem çantası hazırlığını çocuğunuzla beraber yapmanızda fayda var. Ancak burada en önemli nokta, bunları kaygılı bir biçimde yapmamalısınız. Soğukkanlılıkla, doğal bir halde işin içine çocuğunuzu da dahil ederek yaptığınız zaman, çocuğunuzun deprem anında en doğru hareketi yapmasına yardımcı olursunuz”

Bilgiç, son günlerde televizyon ekranlarında deprem konusunun çok fazla yer aldığını ve içeriklerin çocuklara uygun olmadığını belirterek, “En büyük sorun kitle iletişim araçları. Çocuklar televizyon açıkken oyun oynadığı sırada duymadığını düşünüyor olabiliriz. Ancak çocuklar bulunduğu ortamda her şeyi duyabilen, bütün bilgileri alabilen bir algıya sahip. O yüzden bu dönemde çocukların televizyon izlemesini engellemenizi tavsiye ediyorum. Televizyonu kontrollü kullanın” dedi.

(FOTOĞRAF)

 

Yorumlar (0)
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 31 Ocak 2020
İmsak 06:41
Güneş 08:09
Öğle 13:23
İkindi 16:02
Akşam 18:26
Yatsı 19:49
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 19 41
2. Fenerbahçe 19 37
3. Başakşehir 19 36
4. Trabzonspor 18 35
5. Alanyaspor 19 35
6. Galatasaray 19 33
7. Beşiktaş 19 30
8. Göztepe 19 29
9. Malatyaspor 18 24
10. Gaziantep FK 19 24
11. Çaykur Rizespor 19 24
12. Denizlispor 19 22
13. Gençlerbirliği 19 21
14. Konyaspor 19 18
15. Antalyaspor 19 17
16. Kasımpaşa 19 15
17. Ankaragücü 19 13
18. Kayserispor 19 11
Takımlar O P
1. Hatayspor 19 40
2. Erzurum BB 19 34
3. Bursaspor 19 33
4. Keçiörengücü 19 29
5. Adana Demirspor 19 28
6. Akhisar Bld.Spor 19 28
7. Ümraniye 19 28
8. Menemen Belediyespor 19 28
9. Altay 19 27
10. Giresunspor 19 27
11. Fatih Karagümrük 19 24
12. Balıkesirspor 19 24
13. İstanbulspor 19 20
14. Altınordu 19 20
15. Osmanlıspor 19 17
16. Adanaspor 19 14
17. Boluspor 19 14
18. Eskişehirspor 19 10
Takımlar O P
1. Liverpool 24 70
2. Man City 24 51
3. Leicester City 24 48
4. Chelsea 24 40
5. M. United 24 34
6. Tottenham 24 34
7. Wolverhampton 24 34
8. Sheffield United 24 33
9. Southampton 24 31
10. Arsenal 24 30
11. Crystal Palace 24 30
12. Everton 24 30
13. Burnley 24 30
14. Newcastle 24 30
15. Brighton 24 25
16. Aston Villa 24 25
17. West Ham 24 23
18. Bournemouth 24 23
19. Watford 24 23
20. Norwich City 24 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 46
2. Barcelona 21 43
3. Sevilla 21 38
4. Getafe 21 36
5. Atletico Madrid 21 36
6. Real Sociedad 21 34
7. Valencia 21 34
8. Villarreal 21 31
9. Athletic Bilbao 21 31
10. Osasuna 21 28
11. Granada 21 27
12. Real Betis 21 27
13. Levante 21 26
14. Deportivo Alaves 21 23
15. Eibar 21 23
16. Real Valladolid 21 22
17. Mallorca 21 18
18. Celta de Vigo 21 17
19. Leganés 21 15
20. Espanyol 21 15
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3