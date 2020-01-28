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Deprem çantalarına talep arttı; fiyatlar 90 ila 400 lira arasında   

GENEL 28.01.2020, 11:12
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Deprem çantalarına talep arttı; fiyatlar 90 ila 400 lira arasında   

Müge YARIMBATMAN-Feridun AÇIKGÖZ / İSTANBUL, () ELAZIĞ'daki depremin ardından depreme ve deprem sonrasında yapılacaklar konusundaki hazırlıklar akıllara geldi. Vatandaşın deprem çantasına olan talebi de artarken, olası bir deprem durumunda kullanılacak çantanın maliyeti ise 90 ila 400 lira arasında değişiyor. 
 Ülkemizde ve tüm dünyada sıkça yaşanmaya devam eden depremler can almaya ve hasar vermeye devam ederken, depremden en az hasarı alabilmek için bazı tedbirler alınması gerekiyor. Bu tedbirlerden birisi de olası bir deprem sonrası, yardım ekipleri ulaşana kadar temel ihtiyaçlarımız için kullanabileceğimiz malzemelerin bulunduğu deprem çantası hazırlamak. İlk 72 saatte hayat kurtarabilecek bu çantanın bir kişi için maliyeti ise, içeriğine göre 90 liradan başlayıp 400 liraya kadar çıkabiliyor.
 
"DEPREM ÇANTASI FİYATLARI 90 İLA 400 LİRA ARASINDA"
İş güvenliği malzemeleri satan Furkan Başaran, "Deprem çantası fiyatları 90 ila 400 lira arasında değişiyor. İçine koyacağınız ekipmanlar bu fiyatı arttırıyor ya da azaltıyor. Bir kişinin ihtiyacı olan çantanın fiyatı 90 liradan başlıyor. 90 lira olanın içinde kibrit, çok amaçlı çakı, fener, düdük, ilkyardım seti, su, eldiven ve maske bulunuyor. Kişi deprem çantasına ne ilave etmek istiyorsa, o çantaya kullanabileceğini düşündüğü malzemeleri kendisi de ilave edebilir. Son kullanma tarihi olduğu için elimizde çok fazla stok tutamıyoruz" dedi.
 
"YOĞUN BİR SATIŞ VAR"
Başaran şöyle devam etti:
"Bu deprem olaylarında da çok hızlı bir tüketim meydana geldiğinden dolayı ürün bulmakta da zorlanıyoruz. Hazırlanma süreci zaman alabiliyor. Önce İstanbul'da olan deprem, ondan sonra Ankara'da olan deprem ve son olarak da Elazığ'da olan deprem sonrası yoğun bir rağbet var. Her gün bize hem internetten hem telefonlarla hem de dükkanımıza gelerek deprem seti soruyorlar. Yoğun bir talep var şu anda. Deprem olduğundan dolayı yoğun bir satış var, günde 20, 30, 50 arası değişebiliyor. Halk da gelip araştırıyor, alıyor veya buraya gelip, içeriğini öğrenip malzemeleri dışarıdan toparlayarak kendileri evde bir çanta haline getirebiliyorlar. Çantayı alanların da son kullanma tarihleri olduğundan dolayı, içindeki sağlık ekipmanlarını sürekli güncellemesi gerekiyor" 
 
"ELAZIĞ DEPREMİYLE RAĞBET ÇOK ARTTI"
İş güvenliği malzemeleri satan Burak Akay ise, "İlk önce başlı başına bir ilkyardım setinin olması gerekiyor. En çok tozdan etkileneceğimiz için toz maskesinin olması gerekiyor. Yastığımız, battaniyemiz, içliğimiz, eldivenlerimiz, beremiz ve çorabımızın da olması gerekiyor. El fenerimizin muhakkak olması gerekiyor. Tek kullanımlık konservelerimiz, sularımız var. Baret ve yangına karşı korunak sağlamamız için ekstradan yangın battaniyemiz var. Acil durum düdüğümüzün de muhakkak olması gerekiyor. Tam paket olan deprem çantasını kullanıcılara sağlıyoruz. Son dönemde de, Elazığ depremiyle rağbet çok attı. En az 140 liradan başlayıp maksimum 250 liraya kadar çıkabiliyor. İki paket var; en düşük ve en yüksek. Şu paketimiz tam bir paket. Yeterince bir kişiyi dışarıda muhafaza edebilecek, kendini koruma altına alabilecek şekilde bütün ürünler mevcut. En düşük pakette de konserve, battaniye, su, el feneri ve ilkyardım çantası mevcut" dedi.
 
"İLK 72 SAATTE HAYAT KURTARACAK BİR MALZEME"
Akay sözlerini şöyle sürdürdü:
"Depremden sonra telefonlarımız susmamaya başladı. Vatandaşlarımız deprem olduktan sonra daha çok tedbir almaya çalışıyorlar. Halbuki depremden önce tedbirimizi almamız gerekiyor ki depremde her zaman müdahale edebilecek malzemelerimizi elimizde tutalım. Bu durumda ilk 72 saat hayat kurtaracak bir malzemeye sahip oluyoruz" diye devam etti.
 
"ALIP HEMEN ÇIKABİLECEĞİMİZ BİR ÇANTAMIZIN OLAMASI GEREKİYOR"
Deprem çantası almaya gelen Burhan Günay, "Zor zamanlarda elimize alıp hemen çıkabileceğimiz bir çantamızın olması gerekiyor. İçerisine koyabileceğim ilkyardım çantası, battaniye, yastık, dışarıdan bizi koruyabilecek şeyler mevcut olan bir çanta arıyorum. O yüzden buraya geldim. Şu anda dolaşıyorum. Birkaç yerde baktım, içerisinde bu ürünler var. Aynı zamanda bazılarında yiyecek, içecek ihtiyaçlarımızı da giderecek ürünler gördüm. Böyle bir şey arıyorum, bunlardan bakıp alacağım. Şu anda 150 ile 300 lira arasında bir değişme var. Tabii ki uygun olanlarından bir tanesini evimde bulundurmak istiyorum" diye konuştu.
 Deprem çantası için fiyat araştırması yapmaya geldiğini söyleyen Erol Aydınlı ise, "Deprem çantası yapmadım ama buraya hazırlık yapmak için geldim. Hem deprem çantası içerikleri hakkında bilgi almaya hem de fiyat araştırması yapmaya geldim. Fiyatların ortalama 90 lirayla 200 lira arasında değiştiğini gördüm. Ben ortalama 90 liralık bir set almayı düşünüyorum. İçinde düdük, el feneri, radyo, konserve gibi ürünler olan bir deprem çantası almayı düşünüyorum" dedi.
(FOTOĞRAF)

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