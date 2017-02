Deprem bölgesine yardım yağıyor

ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nde meydana gelen depremlerde en çok hasarın meydana geldiği Yukarıköy Köyü'ndeki depremzedelere Türkiye'nin farklı noktalarından yardım geldi.Depremin yaşandığı 6 Şubat Pazartesi sabahından bu yana Yukarıköy Köyü ve çevre yerleşimlere adeta yardım yağdı. Depremin en çok hasara yol açtığı Yukarıköy'de, vatandaşlar ise yapılan yardımlardan dolayı zor günlerde kendilerine sahip çıkıldığı için mutluluk yaşadı. Köy halkı, depremin ilk gününden itibaren AFAD, Kızılay, Ayvacık Belediyesi, çevre belediyelerin yanı sıra birçok dernek ve kurumun gönderdiği yiyecek, giyecek, barınma, ev eşyalarını teslim almayı sürdürdü. Depremin 6'ncı gününde de bölgeye gelen yardımlar kesilmedi. Köy kadınları, yardım malzemelerini alıp götürdükleri konteynerlde kullanmaya başladı. Vatandaşlar, yardımların kendilerine fazla bile geldiğini ifade edip , tüm kurumlara teşekkür etti.Tuzla köyünde oturan Ahmet Can, "Allah razı olsun. Her şeyimiz geldi. Ne istersen var. Kıyafet yardımı bile yapılıyor. Başka bir ihtiyacımız yok. Her şeyden memnunuz" dedi. Yukarıköy Muhtarlığı Azası Ahmet Kurt ise "Konteynerlerimiz yerleştirildi. Elektrik döşenerek sobalarımız da kuruldu. Çanak antenlerimiz kuruldu. Herkesin durumu şu an iyi. Vatandaşlarımız da normal yaşantılarına geri döndü. İnşallah bir daha böyle bir deprem afeti yaşamayız" dedi. Yukarıköy'de yaşayan 14 yaşındaki Mehmet Demir ise çadır, giysi, ayakkabı ve yiyecek yardımlarının yapıldığını ifade ederek, yardım yapanlara teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI