Deprem bölgesinde hayat normale dönüyor

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, 6 Şubat'ta meydana gelen Richter Ölçeği'ne göre 5.3 büyüklüğündeki deprem ve yüzlerce artçı sarsıntının hasara neden olduğu 21 yerleşim biriminde yaşayanlar, kurulan konteyner kentteki yaşamlarına alışmaya çalışıyor.

Depremden en çok hasarın meydana geldiği Yukarıköy'de depremzedeler, geçici barınma yerleri olan konteyner kentte yaşam mücadelesini sürdürüyor. Yemek ihtiyaçları Türk Kızılay'ı ekiplerince karşılanan depremzedelere günde 3 öğün olmak üzere toplam 12 bin kişilik yemek dağıtılıyor. Depremzedeler ise boş zamanlarını 10 günden bu yana giymek zorunda kaldıkları geleneksel Yörük kıyafetlerini yine geleneklerine göre yıkayıp kurutmaya çalışıyor.

Kaldıkları konteyner kentin yan tarafında yeşil bitki örtüsünün üzerine yayılan köylü kadınlar ateş yakıp üzerinde kazanla su kaynatıyor. Leğende yine kendilerinin yaptığı ev sabunlarıyla çamaşırlarını yıkıyor. Tokaç kullanarak yıkadıkları çamaşırları, çalı ve dal parçalarıyla konteyner kentin etrafını çeviren tel örgülere ve ağaçlara asarak kurutmaya çalışıyor. Yine gün içinde hayvanı olanlar, ağıllardaki hayvanlarını otlatmaya çıkarıyor.

Depremzedelerden 74 yaşındaki Medine Köse, "Tozun dumanın içinde kaldık. Evimiz yıkıldı. Zor koşullarda da olsa yaşamımızı sürdürüyoruz. Evimiz yıkılmadan önce kumaş, halı dokur, İstanbul'da satardık. Artık başımızın çaresine bakacağız" dedi.



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