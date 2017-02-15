Deprem bölgesinde hayat normale dönüyor (2)

YARDIM YAĞIYOR

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'ne, art arda yaşanan depremlerin ardından sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra belediyeler tarafından da yardımlar gönderilmeye devam ediliyor.

Ayvacık İlçesi'nde 9 gün aradan sonra eğitim-öğretime konteyner sınıflarda başlayan öğrencilerin ihtiyacına yönelik yardım Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden geldi. Bir TIR ile Gülpınar'a gelen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, konteyner sınıflarda öğrencileri ziyaret edip beraberinde TIR ile getirdiği 20 gazlı açık alan sobası, 15 tüp, 25 masa, 125 sandalye ve 10 yangın söndürme tüplerini bir kısmını öğrencilerin kullanımı için okul idaresine diğer kısmını da Tuzla'daki ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, "Bölgemiz deprem bölgesi Çanakkale'den, Balıkesir'den yine Ayvacık ve Gülpınar bu bölge deprem bölgesi. Bundan on gün önce başlayan deprem artçı depremler ile devam ediyor. Allah'a şükür bir can kaybı olmadı ama binalarımızda çatlaklar oluştu. Devletimiz ve AFAD gerekli tüm yardımları, konteynerleri, çadırların kurulması gibi yardımları yapıyor. Biz de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak AFAD ile iş birliği halinde çalışıyoruz. AFAD'ın bizden büyük çadırlar ile ilgili şemsiye tüplü soba, masa ve sandalye talebi oldu. Bizde aracımıza yükleyip hemen Gülpınar'a geldik" diye konuştu.



Dilara ERDİNÇ/KÜÇÜKKUYU (Çanakkale), ()



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