Deprem bölgesinde gece yağışlı geçti (2)

DEPREM BÖLGESİNDE DÜĞÜN

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, 22 Ocak'ta meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremde evleri hasar gördüğü için çadır kente yerleşen Sarıefe ve Demirel ailelerinin çocukları Sibel ile Mücahit, tüm zorluklara rağmen düğünlerini yaptı. Soma'da özel maden işletmesinde iş makinesi operatörü olarak çalışan Mücahit Demirel (29) ile Sibel Sarıefe (29), birlikteliklerine onay vermeyen ailelerini ikna edip, 29 Ocak'taki düğün için hazırlıklara başladı. Bölgede 22 Ocak'tan beri meydana gelen depremler nedeniyle evleri hasar gören yüzlerce kişi gibi Sarıefe ve Demirel aileleri de AFAD'ın çadırlarında kalmaya başladı. Düğün günü yaklaştıkça deprem yüzünden ertelemeleri önerilen çift, vazgeçmeyerek, yakınlarına düğünü yapacaklarını söyledi.

GELİN, AFAD ÇADIRINDAN ALINDI

Geleneklere göre dün yapılan düğünde Mücahit Demirel, Sibel Sarıefe'nin kaldığı AFAD çadırının önüne gelerek, beklemeye başladı. Hazırlıklarını tamamlayan Sarıefe, alkışlar arasında gelinliğiyle çadırdan çıktı. Çift, ardından düğünün yapılacağı salona gitti. Sade törenin ardından dünyaevine giren çift, evlerinde hasar olduğu için geceyi de çadırda geçirdi.

Yıllardır evleneceği günü beklediğini söyleyen Sibel Sarıefe, "Biz çocukluk aşığıyız. Yıllardır bu anı bekliyoruz. Çünkü ailelerimizi ikna etmek yıllarımızı aldı. Bu sürede çok zorluklardan geçtik. Kendi aramızda 'Evlenirsek çok büyük olay olacak' diyorduk. Ancak böyle bir şey beklemiyorduk. Kendi ailelerimizden bile 'Erteleyin' diyen oldu. Fakat biz ölürsek de evli olarak ölmek istedik. Ben onun kalbini sevdim. Gelmeyen çok oldu ama sorun değil. Herkes gibi ben de evimden çıkmak isterdim. Hayal bile edemeyeceğim bir şey oldu. Evimize giremiyoruz. Çadırdan çıkacağım söylendiğinde sevinci ve üzüntüyü aynı anda yaşadım. Allah hiçbir geline yaşatmasın" diye konuştu.

'ÇADIR, SEYRAN OLDU'

Mücahit Demirel ise çok mutlu olduğunu belirterek, "Bize 'Düğünü erteleyelim' diyen çok oldu. Ancak biz yıllardır bugünü bekliyorduk. Çadırda da olsa bugüne mutlu uyandık. Kesinlikle pişman değiliz. İki gönül bir olunca samanlık seyran olur, derler. Bize çadır seyran oldu" dedi.

Çiftin anneleri Ayşe Sarıefe (54) ve Kevser Demirel (46) de evliliğe geçmişte onay vermedikleri için üzgün olduklarını dile getirdi. Ayşe Sarıefe, "Çocuklarımız evliliğe niyet ettiler ve erteleme önerilerini kabul etmediler. Maddi olarak bazı sıkıntılar yaşadılar. Büyükler olarak geçmişte evliliğe onay vermeyerek çocuklarımızı da üzmüştük. Sonunda başardılar. Bundan sonra mutlu olsunlar. Allah daha büyük depremlerden korusun. Bugüne mutlu uyandık" diye konuştu.

VALİLİKTEN 'HASAR TESPİT' AÇIKLAMASI

Öte yandan Manisa Valiliği'nce Akhisar'da 5.4 ve Kırkağaç'ta 4.8 büyüklüğündeki depremlerle ilgili gerçekleştirilen tespit çalışmaları hakkında açıklama yapıldı. Deprem sonrası Manisa, İzmir, Denizli çevre ve şehircilik il müdürlüklerine bağlı ekiplerle toplam 68 mahallede tespit çalışması yapıldığı kaydedilen açıklama şöyle:

"Akhisar ilçesinde 318 az hasarlı, 151 ağır hasarlı; Kırkağaç ilçesinde 268 az hasarlı, 123 ağır hasarlı; Saruhanlı ilçesinde 2 az hasarlı, Soma ilçesinde 8 az hasarlı, 1 ağır hasarlı yapı tespit edilmiştir. Depremden zarar gören vatandaşların barınma ve korunmasını sağlamak için ihtiyaç duyulan mahallelerde AFAD İl Müdürlüğü tarafından 400 çadır kurulmuştur. Ayrıca depremde evi oturulamayacak şekilde zarar gören 201 vatandaşımız, Kırkağaç Şehzadeler Gençlik ve İzcilik Kampına yerleştirilmiştir. Depremde ağır hasar gören Karakurt Mahallesi Vahdet Camii ve Minaresi, Karabörklü Camii ve Minaresi, Akifakı Camii Minaresi ile 7 binanın yıkımı gerçekleştirilmiş olup, yıkım çalışmalarına devam edilmektedir. Depremden zarar gören vatandaşlarımızın geçici barınma, gıda, ısınma ve diğer tüm ihtiyaçları Manisa Valiliği koordinesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlıklar, İlçe Belediyeleri, AFAD İl Müdürlüğü ve Kızılay tarafından karşılanmaktadır. Depremden zarar gören vatandaşlarımızın geçici barınmalarına ilişkin çalışmalar, ayni ve nakdi yardımlar Manisa Valiliği koordinesinde yapılmaya devam etmektedir."

HASAR GÖREN YAPILAR YIKILIYOR

Depremde, Akhisar ve Kırkağaç ilçelerine bağlı mahallelerdeki çok sayıda yapı, hasar gördü. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla deprem sonrası risk taşıyan yapıların yıkımına başlandı. Kırkağaç'ın Karakurt Mahallesi'ndeki Vahdet Camisi de depremde hasar görerek, kullanılamaz hale geldi. Bölgede güvenlik önlemleri alan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 35 metrelik minaresiyle caminin yıkımını kontrollü gerçekleştirdi. Deprem sonrası yapılan hasar tespit çalışmaları sonrası kendilerine bildirilen yapılarda yıkım çalışmalarına devam ettiklerini belirten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Kırkağaç ilçesi Alifakı Camisi ve minaresi, Karakurt Mahallesi Vahdet Camisi ve minaresi, Akhisar ilçesi Karabörklü Camisi ve minaresinin yanı sıra Selçikli ve Gökçeahmet mahallelerinde depremden zarar gören ve risk taşıyan yapıların yıkımı ekiplerimiz tarafından gerçekleştirildi" dedi.

Cemil SEVAL/MANİSA, ()