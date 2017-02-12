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Deprem bölgesinde eğitim 'çadır okullar'da devam edecek

Burak GEZEN - Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, () - ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nde hafta boyu devam eden deprem fırtınasının hasara yol açtığı köylerde ara verilen eğitim yarın kurulan çadır okullarında devam edeceği bilidrildi. Geçen...

Deprem bölgesinde eğitim 'çadır okullar'da devam edecek

Burak GEZEN - Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, () - ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nde hafta boyu devam eden deprem fırtınasının hasara yol açtığı köylerde ara verilen eğitim yarın kurulan çadır okullarında devam edeceği bilidrildi.
Geçen 6 Şubat'ta saat 06.51'de 5.3 ile başlayan deprem fırtınası Ayvacık İlçesine bağlı 17 köyde hasara yol açtı. Bu köyler arasında eğitim-öğretim yapılan yedi köyde okullar 7 Şubat salı gününden itibaren dört gün süreyle tatil edildi.
Yetkililer depremzede öğrencilerin taşımalı eğitim yerine bulundukları köylerde eğitime devam etmesinin doğru olacağı gerekçesiyle yedi köye çadır okulu kurdu. Yarın  yeniden başlayacak olan eğitim ve öğretime depremzede öğrencilerin bu çadır okullarında devam edeceği belirtildi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ise okul öncesi eğitim çağındaki depremzede çocuklara sosyal etkinlik yapmak amacıyla Yukarıköy Köyü'ne 115 metrekare büyüklüğünde iki çadır kurdu.
Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ise depremde evleri yıkılan ya da hasar gören depremzedeler için bölgeye gönderilen 350 konteyner evden 336'sının kurulumunu tamamladı. Halen çadırlarda kalan ve konteyner ev talep eden depremzedeler için kurulmaya devam edecek olan konteyner evler ile birlikte toplam sayının 500'e ulaşacağı belirtildi.

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