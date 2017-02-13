Deprem bölgesinde 954 yapı hasar gördü (3)

ÜRKÜTEN GÖRÜNTÜ

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'nde, depremden etkilenen köylerden Tuzla'daki çadır kentin yanı başında metruk bir binanın çevresinde, 1 yıl önce kaynamaya başlayan sıcak su kaynakları ilgililer tarafından işaretlenerek tedbir amaçlı tel örgüyle çevrilmişti. Deprem sonrası geçen yıl işaretlenen 3 ayrı kaynağın yanında bu kez 2 yeni kaynak daha görüldü. Sıcak suyun kaynadığı noktalardaki görüntünün yanı sıra yüzeye çıkmak isteyen suyun yeraltındaki fokurdama sesi görenleri ve duyanları ürküttü. Ancak bölgenin jeotermal saha olması nedeniyle birçok yerden su kaynağı çıkmasının normal bir durum olduğu ifade edildi.



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