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Fotoğraflar//Elazığ Enkaz altındaki Azize isimli depremzede ile telefonda görüşen sağlık görevlisi Emine Kuştepe o anları anlattı
Deprem anı güvenlik kamerasında
GENEL 25.01.2020, 21:51
ELAZIĞ'da, dün 20.55'te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem anı bir zücaciye dükkanındaki güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Merkez üssü Sivrice ilçesi olan saat 20.55'te Richter ölçeğine göre 6.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem anının görüntüleri ortaya çıktı. Elazığ kent merkezindeki bir zücaciye dükkanında deprem anı güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde dükkandaki malzemelerihn depremin etkisiyle sarsıldıkları kaydedildi.
Merkez üssü Sivrice ilçesi olan saat 20.55'te Richter ölçeğine göre 6.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem anının görüntüleri ortaya çıktı. Elazığ kent merkezindeki bir zücaciye dükkanında deprem anı güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde dükkandaki malzemelerihn depremin etkisiyle sarsıldıkları kaydedildi.
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