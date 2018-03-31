Deprem ağıdı yazdığı Varto'ya 52 yıl sonra geldi

MUŞ'un Varto ilçesinde 1966 yılında meydana gelen depremi radyoda dinleyip hemen ağıt yazan Aşık Binali Kılıç, 52 yıl sonra konser vermek için ilçeye geldi.Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Nuri Çetin, Muş’un Varto ilçesinin işgalden kurtuluşunun 100'üncü yıldönümü etkinlikleri için aşıklar Binali Kılıç, Ahmet Yıldırım, Yaşar Demir ve Muhsin Özen'i davet etti. Törenler öncesi ilçedeki bir kafede Kaymakam Çetin ile bir araya gelen aşıklar, kısa bir konser verdi. Konserin ardından aşık Binali Kılıç 19 Ağustos 1966 yılında Varto’da meydana gelen 2 bin 396 kişinin hayatını kaybettiği ve binlerce kişinin yaralandığı 6.9 büyüklüğündeki depremi radyodan dinleyip, aynı gün yarım saat içinde ağıt yazdığını belirtti. 52 yıl sonra ilk defa Varto’ya geldiğini ifade eden Aşık Kılıç, yazdığı ağıtı bir kez daha okuyarak Vartoluları duygulandırdı.Çekilen tüm dertlerin aşıkların derdi olduğunu söyleyen Kılıç, "Aşık bir yerde açık yakaladığı veya eksiklik gördüğü zaman, onu sazıyla, sözüyle anlatır, halkın dili olur. Bende Varto depremi için, o zamanlar şöyle bir şey dile getirmiştim: 1966 Varto’nun haline bak, evler yer altında kaldı, Varto’nun haline bak, 6.9 vurdu, harman misali savurdu. Birden bire hayat durdu. Varto’nun haline bir bak. Kim ne olduğun bilmedi. Taş üstüne taş kalmadı. 30 saniye olmadı Varto’nun haline bir bak. Bu zelzele ne yamandır, tez yetişin el amandır. Dört yanımız toz dumandır. Varto’nun haline bir bak. Virane oldu haneler, yerle bir oldu binalar, Ağladı nice analar, Varto’nun haline bir bak. Böyle yazılmış yazılar, görünce yürekler sızılar. Enkaz altında kuzular Varto’nun haline bir bak, ne yiğitler ne civanlar yaşamayanlar nasıl anlar. Doldu taştı kabristanlar Varto’nun haline bir bak. Kalmadı şehrin nişanı perişan etti vatanı, aldı gitti 3 bin canı Varto’nun haline bir bak. Binali yazdı bir destan, insanlar gülmüyor yastan. Ne bağ kaldı, ne de bostan Varto’nun haline bir bak, haline bir bak. İşte Varto’nun halini böyle dile getirmiştim. Ağıtımı o zaman radyodan dinlediğim kadarıyla yazmıştım. Allah bir daha böyle bir acıyı kimseye yaşatmasın" diye konuştu.

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