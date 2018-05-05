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Depolama alanından taşan atık çamuru karayolunu ulaşıma kapattı

Feyzi DAVULCU/UŞAK, ()- UŞAK Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi'ne ait atık depolama alanında metan gazı sıkışması nedeniyle arıtma çamurları yola taştı. Çift yönlü trafiğe kapanan Denizli- Uşak karayolu, yapılan çalışmayla yeniden...

Depolama alanından taşan atık çamuru karayolunu ulaşıma kapattı

Feyzi DAVULCU/UŞAK, ()- UŞAK Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi'ne ait atık depolama alanında metan gazı sıkışması nedeniyle arıtma çamurları yola taştı. Çift yönlü trafiğe kapanan Denizli- Uşak karayolu, yapılan çalışmayla yeniden ulaşıma açıldı.
Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi'ne ait atık depolama alanında dün saat 19.30 sıralarında metan gazı sıkışması nedeniyle çamur taşması meydana geldi. Taşan çamur, saat 03.00 sıralarında Denizli- Uşak karayoluna indi. Çamur, çalışma nedeniyle gidiş-dönüşün tek şeritten sağlandığı karayolunu ulaşıma kapattı. Bölgede, temizleme çalışmaları sürdüğü belirtildi.
Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Karahallı, atık depolama alanında metan gazı sıkışması nedeniyle sulu arıtma çamurlarının depolandığı alandan taştığını, atık su ve yağmur suyu kanallarını tıkandığını belirtti. Karahallı, "Kanalların tıkanması sonucu sulu çamurlar, bölge dışına, Uşak-Denizli karayoluna taşmıştır. İlk önlem olarak Bölge Yönetim Kurulu Başkanlığı tarafından fabrikalardaki sulu işlenti durdurulmuştur" dedi.
'KRİZ MASASI OLUŞTURULDU'
Taşma ile ilgili kriz masası oluşturulduğunu ifade eden Karahallı, "Uşak Valimiz Salim Demir'in başkanlığında, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, AFAD Müdürlüğü, Karayolları Uşak Şube Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Trafik Müdürlüğü, Karma OSB Başkanlığı ve Uşak-Çivril karayolu yapımını üstlenen Doğusan firması yetkililerinden bir kriz masası oluşturulmuştur. Kriz masası sorunu hızla çözümleyecek acil önlemleri almaktadır" dedi.
Uşak-Denizli karayolu, yapılan çalışmayla 12 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.

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