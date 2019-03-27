Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Akşener: Birini kötüleyerek kendiniz iyi olamazsınız
Akşener: Birini kötüleyerek kendiniz iyi...
"Büyük Trabzonlular Buluşması" İstanbul'da gerçekleşti
Trabzonlular buluşması AKP seçim buluşmasına...
Yangın çıkan dairedeki kediyi itfaiye kurtardı
Yangın çıkan dairedeki kediyi itfaiye...
Malatya'da 3.8 ve 3.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi
Malatya'da korkutan iki deprem

Depo yangınında babadan sonra oğlu da yaşamını yitirdi (2)

TOPRAĞA VERİLDİ  Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, motor yağlarının olduğu depoda çıkan, babası Mesut Balande'nin (45) yaşamını yitirdiği yangında yaralanıp, tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybeden Muhammet Balande (24),...

Depo yangınında babadan sonra oğlu da yaşamını yitirdi (2)

TOPRAĞA VERİLDİ 
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, motor yağlarının olduğu depoda çıkan, babası Mesut Balande'nin (45) yaşamını yitirdiği yangında yaralanıp, tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybeden Muhammet Balande (24), Hacı Osman Mahallesi'ndeki Teoman Camii'nde son yolculuğa uğurlandı. Cenazeye Balande ailesi ile gencin yakınları ve arkadaşları katıldı. Muhammet Balande'nin cenazesi, kılınan namazın ardından Körfez Asri Mezarlığı'nda, aynı yangında yaşamını yitiren babası Mesut Balande'nin kabrinin yanında toprağa verildi.
İNGİLTERE'DEKİ NİŞANLISIYLA EVLENECEKMİŞ
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bankacılık ve Finans Bölümü öğrencisi Muhammet Balande'nin, olay günü kardeşiyle birlikte babasına yardımcı olduğu ve bu yaz için İngiltere'de bulunan nişanlısıyla evlenme planı yaptığı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328