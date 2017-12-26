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Denizlili pideciye hiç gitmediği İstanbul'dan ceza geldi

DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde pideci Mehmet Ali Büyükkaragöz (32), hiç gitmediğini söylediği İstanbul'dan otomobiline gelen toplam 326 liralık 12 ayrı köprü geçiş ihlali cezası nedeniyle büyük şaşkınlık yaşadı. Tavas'ta pide...

Denizlili pideciye hiç gitmediği İstanbul'dan ceza geldi
DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde pideci Mehmet Ali Büyükkaragöz (32), hiç gitmediğini söylediği İstanbul'dan otomobiline gelen toplam 326 liralık 12 ayrı köprü geçiş ihlali cezası nedeniyle büyük şaşkınlık yaşadı.
Tavas'ta pide salonu işleten Mehmet Ali Büyükkaragöz'e, 15 HD 583 plakalı otomobiliyle Fatih Sultah Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden 2 Eylül 2016 ile 4 Ekim 2017 tarihleri arasında, toplam 12 kez kaçak geçiş nedeniyle toplam 326 lira para cezası geldi. Büyükkaragöz, Talas'taki adresine gelen cezayla şoke oldu.
Otomobili paket servisler için kullandıklarını ve İstanbul'u hayatı boyunca hiç görmediğini söyleyen Mehmet Ali Büyükkaragöz, cezayla ilgili hakkını yasal yollardan arayacağını söyledi. Sahte bir plakayla köprülerden geçiş yapılmış olabileceğini ifade eden Büyükkaragöz, "İstanbul'a gidebilsem ilk işim taraftarı olduğum Galatasaray'ın stadı ve tesislerine gezmek olurdu. Fakat biz Tavas'ta yaşıyoruz ve hiç İstanbul'a gitmedik. İstanbul'u görmesek de yediğimiz köprü cezası bizi çok şaşırttı" dedi.

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