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Denizlili Kıbrıs gazilerine madalya ve berat

DENİZLİ'den, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) 1974 yılında Barış Harekatı için gidip 'Gazilik' unvanı alan 159 gazi ve yakınına madalya ile berat verildi. KKTC hükümeti tarafından Denizlili gazilere gönderilen madalyalar için...

GENEL 14.11.2019, 17:47
Denizlili Kıbrıs gazilerine madalya ve berat
DENİZLİ'den, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) 1974 yılında Barış Harekatı için gidip 'Gazilik' unvanı alan 159 gazi ve yakınına madalya ile berat verildi.
KKTC hükümeti tarafından Denizlili gazilere gönderilen madalyalar için Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Vali Hasan Karahan, 11'inci Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Albay Bilal Öztürk, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan,  Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu, Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz, Merkezefendi Belediye Başkanı CHP'li Şeniz Doğan, Pamukkale Belediye Başkanı AK Partili Avni Örki, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Süleyman Erdoğan,  Muharip Gaziler Derneği Denizli Şube Başkanı Hamdi Helvacılar ile devlet övünç madalyası alacak gazi ve gazi yakınları törene katıldı. Milli Mücadele madalyası ve berat teslim töreninde konuşan Vali Hasan Karahan, "Denizli'nin vatanseverlik duygusu, memleketimiz davası olunca bir araya gelmesi, tüm Türkiye'ye örnek olmuştur. Bugünde tekrar yaşıyoruz. Kıbrıs Harekatı, tabi bizim tarihimizin dönüm noktası. 1923'te kurulan Cumhuriyetimizin 51 yıl sonra 1974 yılında gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı sonrası 'Yavru Vatan' olarak anılan KKTC vatandaşlarının garantörü ülkemizdir. Bugün ülkemiz Suriye'de Kuzey Irak'ta operasyon yapabiliyorsa onun temeli 1974 yılında sizlerin o zaman canıyla bedeniyle mücadele ettiği Kıbrıs Barış Harekatı'nın sonucudur. Onun için sizlerin önünde tekrar saygıyla eğiliyor, teşekkür ediyorum. Ülkemiz bundan sonra da nerede bir haksızlık ve zulüm varsa, orada mazlumların yanında olmaya devam edecektir. Vefat eden gazilerimize ve vatanımız için canını veren tüm kahraman şehitlerimizi saygıyla anıyor Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.
Vali Karahan ve diğer protokol üyeleri, 159 gazi ve gazi yakınına milli mücadele madalyaları ve beratlarını teslim etti. Tören toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

FOTOĞRAF   

 

 

 

 

 

 

 

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