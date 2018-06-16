Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Akşener: Halep'te, Türkiye'den vatanına giden Suriyeliler ile iftar edeceğim
Egitimde performans sistemii kaldırılacak
Erkeklerde kısırlık beyinde başlıyor
Erkeklerde kısırlık beyinde başlıyor
SON DAKİKA! Öğrenci sigortası emeklilikten sayılacak
Öğrenci sigortası emeklilikten sayılacak
Şırnak'ta çatışmada yaralanan yüzbaşı şehit oldu
Şırnak'tan acı haber: Yüzbaşı Şehit...

Denizli'yi dolu ve yağmur vurdu

DENİZLİ'de öğleden sonra başlayan ve yaklaşık yarım saat aralıksız dolu ile karışık yağan sağanak, şehir merkezinde etkili oldu. Yollar dereye dönerken kimi sürücüler araçlarında mahsur kaldı. Köprülü kavşak suyla doldu, çok sayıda...

Denizli'yi dolu ve yağmur vurdu
DENİZLİ'de öğleden sonra başlayan ve yaklaşık yarım saat aralıksız dolu ile karışık yağan sağanak, şehir merkezinde etkili oldu. Yollar dereye dönerken kimi sürücüler araçlarında mahsur kaldı. Köprülü kavşak suyla doldu, çok sayıda ev ve iş yerlerinde su baskınları meydana geldi.
Denizli kent merkezinde etkili olan dolu ile karşık sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Caddeler ve sokaklar kısa sürede dereye döndü. Biriken sular nedeniyle araçlar yollarda kaldı. Fatih Köprülü Kavşağı'nın alt girişi ve çıkışı yaklaşık 1 metre suyla doldu. Köprülü kavşağın suyla dolması nedeniyle Denizli-Antalya yönü yaklaşık 2 saat ulaşıma kapandı. Araçlar suyla dolu yolda güçlükle ilerlemeye çalıştı, uzun kuyruklar oluştu. Bazı araç sürücüleri suda mahsur kaldı. Sağanak yağmur nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Dokuzkavaklar Mahallesi, 2082 Sokak'ta 7 evi, su bastı. Evlerdeki elektronik eşyalar başta olmak üzere tüm eşyalar sular altında kaldı. Özellikle bodrum katlar tamamen suyla doldu. Vatandaşlar yaşadıkları duruma isyan etti. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (DESKİ) araçları su basan bölgelere sevk edildi. İtfaiye ve DESKİ ekipleri iş yerlerinde ve evlerdeki suları tahliye etmeye başladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada sorun yaşayan vatandaşların 185 numaralı DESKİ hattını arayarak bildirmeleri istendi.

FOTOĞRAF

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325