Denizli'ye Japon gelin

DENİZLİ'de yaşayan Tahsin Serçal'ın (30), 3 yıl önce turist olarak gittiği Japonya'da tanıştığı Japon Seika Aikawa (24) ile başlayan arkadaşlığı, kısa sürede aşka dönüştü. Evlenmeye karar veren Serçal, Japonya'da Türk geleneklerine göre önce Aikawa'yı ailesinden istedi, ardından Denizli'ye gelen çift, Türk geleneklerine göre yapılan düğünle evlendi.

Pamukkale ilçesinde yaşayan Tahsin Serçal, 3 yıl önce akrabasının yaşadığı Japonya'ya tatil için gitti. Japonya'nın Tokyo kentinde gezerken, bir Türk restoranında oturan Serçal, burada kendisi gibi müşteri olan Japon Seika Aikawa ile tanıştı. Bir kaplıca tesisinde çalışan Aikawa ile Serçal'ın bir kahve ile başlayan arkadaşlığı kısa sürede aşka dönüştü. Evlenmeye karar veren Serçal, ilk olarak Türk geleneklerine göre Aikawa'nın evine giderek, evlenmek için ailesinden istedi. Ailenin kabul etmesinin ardından çift düğün hazırlarına başladı. Denizli'ye gelen Serçal ve Aikawa için bir düğün salonunda düğün yapıldı. Düğünde Serçal'ın ailesi ile yan yana duran Aikawa'nın ailesi davetlileri karşıladı. Salona alkışlar eşliğinde giren damat Serçal ile gelin Aikawa ilk dansı yaptıktan sonra Japonya'dan gelen davetliler ile Serçal ailesini yakınları gece boyunca eğlendi.

Tahsin Serçal, Japonya'da tanıştığı Seika Aiwaka'yı ailesinden istediğini belirterek, "Teyzemin oğlunun davetiyle Japonya'ya tatile gitmiştim. Bir restoranda otururken, Seika Aikawa ile bakışıp, ardından tanıştık. Bir kahveyle başlayan arkadaşlığımız aşka dönüştü ve evlenmeye karar verdik Önce ailesinden istedim. Ardından Türk geleneklerine göre yaptığımız düğünle evlendik. O da Türkiye'ye geldiği için çok mutlu oldu" dedi.



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