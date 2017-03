Denizli turizmine 'termal iyi geldi'

DENİZLİ Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD), Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle geçen yıl yaz aylarında başlattığı 'Termal İyi Gelir' kampanyasını, doluluk oranlarında önemli artış sağlayınca, bu yıl kampanyanın ikinci ayağını düzenleme kararı aldı.DENTUROD Başkanı Gazi Murat Şen, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte düzenlediği basın toplantısıyla kampanyayı, kentin turizm gelirlerini artırmak için yaptıkları çalışmaları anlattı. DENTUROD Başkanı Gazi Murat Şen, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan'ın da katıldığı toplantıda konuştu. Denizli turizmine katkı sağlayabilecek her türlü etkinliğin içinde yer almak istediklerini belirten Şen, "Denizli Büyükşehir Belediyesi ile tüm imkanlarımızı kullanarak elimizden gelen gayreti göstermek istiyoruz. Bu yıl İzmir Travel Turkey Fuarı'na ve İstanbul'da EMITT fuarına katıldık. Geçen yıl başlattığımız 'Termal İyi Gelir' kampanyasından beklediğimizden daha iyi sonuç aldık. Son yıllarda görülmeyen doluluk oranlarına ulaştık. Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz 'Termal İyi Gelir' kapsamında tanıtımlarımızı yapıyoruz. Bu proje ile Denizli'nin turizmde farkındalığını, Pamukkale'yi, Karahayıt'ı, Teleferik ve Bağbaşı Yaylası'nı, Denizli Kayak Merkezi'ni Türkiye'ye tanıtmanın gayreti içerisindeyiz. Denizli tanıtım anlamında oldukça fazla materyale sahip. Denizli'nin turizm tanıtımı için çalışıyoruz" dedi. Denizli'nin turizmini canlandırmak, Denizli'nin güzelliklerini sadece ülke gelenide değil uluslararası alanda da tanıtmak için kurumların yaptıkları etkinliklere de destek verdiklerini belirten Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, "Denizli birçok güzelliğe sahip. En başta dünyada eşi benzeri olmayan Pamukkale var. Pamukkale'nin arkasında derin bir kültür var, antik kentler var. 2 bin yıl önce Anadolu'nun şifa kaynağı olan Pamukkale ve yanında Karahayıt var" dedi.Denizli'nin her bölgesinin ayrı bir güzellik olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, "30 dereceden başlayan ve 250 dereceye kadar çıkan termal kaynaklarımız var. Her birinin sağlık anlamında verdiği şifa ayrı. Bunu kendimize saklayamazdık. 2 bin yıllık tarihin yeniden canlanmasını istiyoruz. Bununla ilgili olarak DENTUROD ile ciddi çalışmalar yürütüyoruz. 'Termal İyi Gelir' ismi ile de bunu markalaştırarak tanıtacağız. Bu kış ikincisini yapıyoruz ve oldukça başarılı bir çalışma oldu. Buraya gelen misafirlerden de güzel geri dönüşler alıyoruz. Denizli 12 ay, 4 mevsim turizmin gerçekleştirilebileceği bir şehir. Bu potansiyelimizi en iyi şekilde değerlendirerek Denizli'yi turizmde de marka şehir yapacağız" diye konuştu.FOTOĞRAF