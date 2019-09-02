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Denizli Emniyet Müdürü Demir'e şalvar, cepken ve kasketli ziyaret
EMNİYET Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanı Turgut Arslan, Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir'i makamında ziyaret etti. Arslan ziyarete, Müdür Demir'in daha önce kendisine hediye ettiği şalvar, cepken ve kasketi giyerek...
GENEL 02.09.2019, 17:01
EMNİYET Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanı Turgut Arslan, Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir'i makamında ziyaret etti. Arslan ziyarete, Müdür Demir'in daha önce kendisine hediye ettiği şalvar, cepken ve kasketi giyerek geldi.
15 Temmuz hain darbe girişiminde, Jandarma Genel Komutanlığı'nda başına kurşun sıkılarak şehit edilmek istenen Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanı Turgut Arslan, Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir'i ailesi ile birlikte ziyaret etti. Arslan ziyarete, İl Emniyet Müdürü Demir'in memleketi Alanya'dan özel olarak getirtip, daha önce hediye ettiği şalvarı, cepkeni ve kasketi giyerek geldi. Demir, Arslan'ın Alanya'nın simgesi olan kıyafetleri giymesiyle unvanının 'Alanyalı Gazi Başkan' olarak tescillendiğini söyledi.
Müdür Demir, gazi olan Arslan'ı sağlıklı görmekten dolayı mutlu olduğunu belirtip, "Yüce rabbim bu millete bir daha 15 Temmuzlar yaşatmasın. Türk evlatları ve Toroslar'ın yiğitleri her daim şanlı bayrağı göklerde dalgalandıracaklardır" dedi.
15 Temmuz hain darbe girişiminde, Jandarma Genel Komutanlığı'nda başına kurşun sıkılarak şehit edilmek istenen Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanı Turgut Arslan, Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir'i ailesi ile birlikte ziyaret etti. Arslan ziyarete, İl Emniyet Müdürü Demir'in memleketi Alanya'dan özel olarak getirtip, daha önce hediye ettiği şalvarı, cepkeni ve kasketi giyerek geldi. Demir, Arslan'ın Alanya'nın simgesi olan kıyafetleri giymesiyle unvanının 'Alanyalı Gazi Başkan' olarak tescillendiğini söyledi.
Müdür Demir, gazi olan Arslan'ı sağlıklı görmekten dolayı mutlu olduğunu belirtip, "Yüce rabbim bu millete bir daha 15 Temmuzlar yaşatmasın. Türk evlatları ve Toroslar'ın yiğitleri her daim şanlı bayrağı göklerde dalgalandıracaklardır" dedi.
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