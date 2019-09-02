banner314

banner325

Son Dakika

Denizli Emniyet Müdürü Demir'e şalvar, cepken ve kasketli ziyaret

EMNİYET Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanı Turgut Arslan, Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir'i makamında ziyaret etti. Arslan ziyarete, Müdür Demir'in daha önce kendisine hediye ettiği şalvar, cepken ve kasketi giyerek...

GENEL 02.09.2019, 17:01
Denizli Emniyet Müdürü Demir'e şalvar, cepken ve kasketli ziyaret
EMNİYET Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanı Turgut Arslan, Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir'i makamında ziyaret etti. Arslan ziyarete, Müdür Demir'in daha önce kendisine hediye ettiği şalvar, cepken ve kasketi giyerek geldi.
15 Temmuz hain darbe girişiminde, Jandarma Genel Komutanlığı'nda başına kurşun sıkılarak şehit edilmek istenen Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanı Turgut Arslan, Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir'i ailesi ile birlikte ziyaret etti. Arslan ziyarete, İl Emniyet Müdürü Demir'in memleketi Alanya'dan özel olarak getirtip, daha önce hediye ettiği şalvarı, cepkeni ve kasketi giyerek geldi. Demir, Arslan'ın Alanya'nın simgesi olan kıyafetleri giymesiyle unvanının 'Alanyalı Gazi Başkan' olarak tescillendiğini söyledi.
Müdür Demir, gazi olan Arslan'ı sağlıklı görmekten dolayı mutlu olduğunu belirtip, "Yüce rabbim bu millete bir daha 15 Temmuzlar yaşatmasın. Türk evlatları ve Toroslar'ın yiğitleri her daim şanlı bayrağı göklerde dalgalandıracaklardır" dedi.

Yorumlar (0)
25°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 02 Eylül 2019
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0