Denizli'den Adalar'da denenmesi için 3 elektrikli fayton

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, iş insanı Haluk Şahin'in ürettiği elektrikli faytonlar, İstanbul'da atlı faytonların yerine kullanılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce Adalar'daki atlı faytonların kaldırılmasıyla şarj edilen, elektrikli faytonlardan numune istendi. Denizli'de üretilen faytonlardan mavisi, beyazı ile yeşili İstanbul'a gönderilecek ve Adalar'da denenecek.Sarayköy'deki fabrikada 15 yıldır elektrikli fayton üreten, makine mühendisi ve iş insanı Haluk Şahin, ürününe 'Fayoto' ismini verip, patentini de aldı. Fabrikadaki 15 kişilik ekibiyle üretim yapan Şahin, şimdiye kadar sipariş üzerine ürettiği faytonları başta Arap ülkeleri olmak üzere Avrupa ülkelerine de gönderdi. Fabrikada üretilen son model faytonlarda, yokuş kalkış ve iniş desteği ile 3 ayrı fren sistemi bulunuyor. Yeni donanımlarla üretilen elektrikli faytonlar ile atlı faytonlarla çıkılamayan yokuşlar, rahatlıkla çıkılıyor. 4- 6 saat şarj edilebilen, müzik sistemi de eklenen faytonlarla 100 kilometreye kadar yol gidilebiliyor. Ayrıca bavulu olanlar için faytonların arkasında, bavul ve eşyaların konulduğu bagaj bölümü yer alıyor.'ATLARA EZİYET BİTECEK'Haluk Şahin, normalde faytonların en az 2 atla çekildiğini, ürettikleri elektrikli faytonların ise 30 at gücünde olduğunu söyledi. Yeni tasarladıkları faytonlara donanımlar eklediklerini belirten Şahin, "Faytonlarımız özellikle Adalar'daki atlara yapılan eziyetin önüne geçecek. Biz atların iş gücü olarak kullanılmasından yana değiliz, sportif faaliyetlerde kullanılmasını istiyoruz. Yeni nesil faytonlarda teknolojik ürünler de kullanıyoruz. Yeni modelimizde geri manevra, yokuş kalkış ve iniş desteği ile 3 ayrı fren sistemi ve müzik sistemi bulunuyor. İsteyenler nostaljiyi yaşamak için müzik sisteminden at sesi ve nal seslerini duyabilir. Elektrikli faytonlar 4- 6 saat içinde şarj edilebiliyor" dedi.'İSTANBUL'A DENENMESİ İÇİN GÖNDERECEĞİZ'İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin talebi üzerine Adalar'da denenmesi için elektrikli faytonlardan göndereceklerini belirten Şahin, "Biz bunun mücadelesini 15 yıldır veriyoruz. 1500- 2 bin at telef oldu. Adalar'da bu nedenle turizm baltalandı. Hastalıktan dolayı atlar telef oldu. Faytoncular da mağdur oldu. Daha önce elektrikli faytona geçilseydi, bunlar yaşanmayacaktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bizden numune istedi. Biz de denenmesi için 3 ayrı klasik faytonu göndereceğiz. Adalar'da faytonlar denenecek. Daha sonra talebe göre üretime geçeceğiz. Yaptığımız faytonlar Adalar'ın tabiat ve yol şartlarına da uygun şekilde tasarlanıp, dizayn ediliyor. Bu faytonlar Adalar'da hizmete başlayınca atlara gerek kalmayacak" diye konuştu.