Denizli'deki 'piyango şakacısı' işsiz kaldı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, () - DENİZLİ'de, yılbaşı gecesi 60 milyonluk büyük ikramiyenin kendine çıktığını sosyal medya hesabından paylaşan sonra da şaka olduğunu söyleyen Cevdet Demirtaş, otobüs şoförü olarak çalıştığı işinden çıkarıldı.

Yılbaşı çekilişi için Milli Piyango bileti alan, ancak kendine ikramiye çıkmayınca eski biletlerin numaralarını kesip oluşturduğu bileti büyük ikramiye isabet etmiş gibi sosyal medya hesabından paylaşan 3 çocuk babası Cevdet Demirtaş, işten çıkarıldı. Büyükşehir Belediyesi'nde otobüsü şoförü olan Demirtaş, işten çıkarılmasının Milli Piyango şakasıyla alakalı olmadığını, bir süre önce bir yolcudan kimlik kartını göstermesini istemesi üzerine tartışma yaşandığını, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi'ne şikayet edilmesi üzerine işsiz kaldığını söyledi. Mazeretli olarak işten çıkarıldığını, tazminat ve işsizlik parası alamadığını belirten Demirtaş, tekrar eski işine dönmek istediğini söyledi. Demirtaş, bu nedenle Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan'la görüşmek istediğini ifade etti.

Cevdet Demirtaş, Milli Piyango çekilişinden 60 milyon liralık büyük ikramiyenin kendine çıktığını şakasıyla basında yer bulmuştu. Demirtaş, olayı gerçek sanan ve uzun süredir görüşmediği kayınvalidesinin bile kendisini aradığını ifade etmişti.

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