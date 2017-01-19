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Denizli'deki 'piyango şakacısı' işsiz kaldı (2)

BÜYÜKŞEHİRDEN AÇIKLAMA Denizli'de sosyal medya üzerinden 60 milyonluk büyük ikramiyenin kendine çıktığını yazıp şaka yapan Cevdet Demirtaş'ın, bir yolcuyla bilet yüzünden tartışma yaşayıp işine son verildiği yönünde yaptığı...

Denizli'deki 'piyango şakacısı' işsiz kaldı (2)

BÜYÜKŞEHİRDEN AÇIKLAMA
Denizli'de sosyal medya üzerinden 60 milyonluk büyük ikramiyenin kendine çıktığını yazıp şaka yapan Cevdet Demirtaş'ın, bir yolcuyla bilet yüzünden tartışma yaşayıp işine son verildiği yönünde yaptığı açıklama, Büyükşehir Belediyesi'nce yalanlandı. Açıklamanın gerçeği yansıtmadığı belirtilirken, Demirtaş'ın yolcuların can güvenliğini tehlikeye attığı, daha önce uyarılmasına rağmen 2 kez kırmızı ışık ihlali yaptığı belirtildi. Engelli bir vatandaşın kendisine hakaret edildiği iddiası üzerine Demirtaş'ın kullandığı otobüste inceleme yapıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadeye yer verildi:
"Demirtaş'ın seyir halinde cep telefonu görüşmesi yaptığı, seyir halinde sürücüler ile tartıştığı, yolcularla tartışıp kaba davranış sergilediği tespit edilmiştir. Söz konusu hatalı davranışlar, otobüste bulunan kamera kayıtları ile de belirlenmiştir. Kişinin 'haksız yere beni işten çıkarttılar' şeklindeki basına yaptığı açıklamalar tamamen gerçek dışı olup, işten çıkarılma nedeni hizmet verdiği vatandaşlara olan davranışları ve trafik kurallarına uymayarak halkın can güvenliğini riske atmasıdır. Söz konusu kişinin sözleşmesi bu nedenle İş Kanunu 25/2 maddesi gereğince haklı nedenle feshedilmiştir. Hiç kimsenin hiçbir suretle vatandaşların can güvenliğini riske sokmaya hakkı yoktur." 

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