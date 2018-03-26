Denizli'deki kazada ölen 5 genç, gözyaşlarıyla uğurlandı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, () - DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak gölete uçan otomobilde ölen 5 gencin cenazesi, ilçe meydanında kılınan namazın ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cenazede, ölen gençlerin yakınlarının ağıtları yürek burktu.

Kaza, dün sabaha karşı, ilçeye bağlı Sarıabat Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Mehmet Anıl Bayraktar yönetimindeki 20 YF 082 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, yol kenarındaki gölete uçtu. Otomobil, yaklaşık 5 metre derinliğinde, 10 metre çapındaki gölette ters şekilde suya gömüldü. Araçtan Muharrem Çineli, yaralı halde kendisi çıktı. Otomobilden çıkamayan sürücü Mehmet Anıl Bayraktar (18) ile Uğur Hepgül (19), Emin Çotul (18), Süleyman Tahancıoğlu ve Kamil Kocaosmanoğlu (17) boğuldu. 5 gencin ölümü nedeniyle ilçe sakinleri büyük üzüntü yaşadı.

ANNELER, BİRBİRİNİ TESELLİ ETTİ

Kaza ölen Mehmet Anıl Bayraktar, Uğur Hepgül, Emin Çotul, Süleyman Tahancıoğlu ve Kamil Kocaosmanoğlu için bugün Tavas Meydanı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törende, gençlerin babalarının gözyaşları, annelerinin de ağıtları yürek burktu. Anneler, aynı yerde gözyaşı döküp, birbirini teselli etmeye çalıştı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Osman Zolan, Tavas Belediye Başkanı AK Parti'li Turhan Veli Akyol ve CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan da cenazeye katıldı. 5 genç için öğle vakti ayrı ayrı cenaze namazı kılındı. Namazların kılınmasının ardından anneler, cenazelerin yüklendiği araçlara el salladı. 5 gencin cenazesi, ilçe mezarlığında toprağa verildi. Bu sırada sinir krizi geçirip, fenalaşanlara da hazır bekleyen acil sağlık ekipleri, ambulansta müdahale etti.

KAZADAN ÖNCE LASTİK DEĞİŞTİRMİŞLER

Öte yandan kazadan yaklaşık 6 saat önce gençlerin, Denizli'ye gitmeden, Tavas ilçesinde otomobilin patlayan lastiğini arkadaşlarından aldıkları ödünç lastikle değiştirip, yola çıktığı ve dönüşte de kaza olduğu öğrenildi.



FOTOĞRAFLI