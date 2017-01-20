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Denizli'deki FETÖ okulları davasında 1 tahliye

DENİZLİ'de, FETÖ/PDY'nin ilde bulunan eğitim kurumları yapılanmasıyla ilgili açılan davada tutuklu sanıklardan İbrahim Metli, tahliye edildi. Mahkeme ayrıca sanık avukatlarının Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Büyükşehir Belediye Başkanı...

Denizli'deki FETÖ okulları davasında 1 tahliye
DENİZLİ'de, FETÖ/PDY'nin ilde bulunan eğitim kurumları yapılanmasıyla ilgili açılan davada tutuklu sanıklardan İbrahim Metli, tahliye edildi. Mahkeme ayrıca sanık avukatlarının Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Adalet Bakan Yardımcısı Bilal Uçar, AK Parti Denizli eski milletvekilleri Mehmet Yüksel ve Nurcan Dalbudak ve Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz'un tanık olarak dinlenmesi yönündeki talepleri reddetti.
FETÖ/PDY yapılanmasıyla ilgili olarak kentte başlayan 3'üncü ve örgütün eğitim kurumları yapılanmasına yönelik dava, Denizli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dönüştürülen EGS Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. Toplam 50 sanığın terör örgütüne üye olma suçlamasıyla 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada, mahkeme heyeti savcının mütalaası ve sanık avukatlarının tahliye taleplerini değerlendirerek ara karar verdi.
Mahkeme heyeti, 13 tutuklu sanıktan eşinin doğum yapacağını ve bakacak kimsesi olmadığını belirten İbrahim Metli hakkında tahliye kararı verdi. 8 tutuksuz sanık hakkındaki adli kontrol şartının da kaldırılmasına hükmetti. Mahkeme heyeti, sanıkların maaşları ve maaş hesapları üzerindeki tedbiri kaldırırken, banka hesapları üzerindeki tedbiri kaldırmadı.
15 Temmuz sürecinden sonra el konulan Özel Serhat Eğitim ve Araçları, Lokantacılık A.Ş., Çağlar Özel Eğitim Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait 13 okul ile bir bakımevini kapsayan davada, mahkeme heyeti sanık avukatlarının tanınmış siyasi isimlerin davada tanık olarak dinlenmesi yönündeki taleplerini ise davaya katkı sağlamayacağı gerekçesiyle reddetti.
Davada sanık savunmaları sırasında söz konusu okulların yöneticileri, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Adalet Bakan Yardımcısı Bilal Uçar başta olmak üzere birçok siyasetçi, bürokrat ile tanınmış kişinin çocuklarının söz konusu okullarda okuduğunu, okulların terör örgütü ile ilgili olmadığını iddia etmişti.
Bu isimlerle birlikte AK Parti eski milletvekilleri Nurcan Dalbudak ve Mehmet Yüksel, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve Denizli Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz'un davada tanık olarak dinlenmesini talep etmişti.

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