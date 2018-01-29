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Denizli'deki 15 mahallede hayvanlar karantinaya alındı 

DENİZLİ'nin Acıpayam İlçesi'nde bir havyan çiftliğinde tespit edilen şap hastalığı nedeniyle 15 mahalle karantinaya alındı. Mahallelere hayvan girişi ve çıkışı yasaklandı. Akalan Mahallesi Aligöz Mevkii'ndeki bir büyükbaş hayvan...

Denizli'deki 15 mahallede hayvanlar karantinaya alındı 
DENİZLİ'nin Acıpayam İlçesi'nde bir havyan çiftliğinde tespit edilen şap hastalığı nedeniyle 15 mahalle karantinaya alındı. Mahallelere hayvan girişi ve çıkışı yasaklandı.
Akalan Mahallesi Aligöz Mevkii'ndeki bir büyükbaş hayvan çiftliğinde şap hastalığı tespit edildi. Hastalığın tespit edilmesinin ardından acil toplanan Acıpayam İlçe Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu, aldığı karar gereği Akalan, Bedirbey, Dedebağı, Yumrutaş, Yeşildere, Kumafşarı, Köke, Gedikli, Pınaryazı, Yeniköy, Aşağı Mahalle, Yukarı Mahalle, Çamlık, Yeni Mahalle ve Gedikli mahallelerine hayvan giriş çıkışlarını yasakladı. 
Acıpayam Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Veteriner Hekim Uğur Toscalı, belirtilen mahallelerde her türlü hayvan hareketinin durdurulduğunu belirterek, bu mahallelerden sadece kesime gidecek hayvanlara hareket izni verileceğini ve Acıpayam Canlı Hayvan Pazarı'nın şap hastalığı nedeniyle kapatıldığını söyledi. Ayrıca Toscalı, belediyenin Canlı Hayvan Pazarı'nda başlattığı temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin devam ettiği belirtildi. 

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