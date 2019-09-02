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Denizli'de yeni adli yıl, törenle açıldı
DENİZLİ'de, 2019- 2020 adli yılı açılışı, düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, yeni adli yılın ülke ile millete adalet ve huzur getirmesini diledi. Denizli'de 2019- 2010 adli yıl açılışı...
GENEL 02.09.2019, 13:16
DENİZLİ'de, 2019- 2020 adli yılı açılışı, düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, yeni adli yılın ülke ile millete adalet ve huzur getirmesini diledi.
Denizli'de 2019- 2010 adli yıl açılışı töreni, valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı. Törene Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Osman Zolan, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, Denizli Barosu Başkanı Müjdat İlhan, Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, ilçe belediye başkanları, hakim, savcı ve avukatlar katıldı. Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Yılmaz, törendeki konuşmasında, yeni adli yılın ülke ve millete adalet ve huzur getirmesini diledi. Ergül, yargının sağlıklı ve hızlı ilerlemesinin, hukuk devletinin güvencesi olduğunu belirterek, "Toplumlarda en büyük güveni her şeyin sonunda adil bir mahkemenin bulunabileceği inancı sağlar. Zira hukuk bir gün mutlaka herkese lazım olur. Kimin suçlu kimin suçsuz olduğunu, kimin haklı kimin haksız olduğunu tespit etmek ve suçlu veya haksız olan kişilere yasanın öngördüğü yaptırımları uygulamak, yargıya ait bir görevdir. Herkesin hukuk devleti olmanın doğal sonucu olan bu kurala saygılı olması gerekir. Kağıdı vicdan kalemi akıl, mürekkebi ise yüksek karakter olan adaletin millet vicdanında daha fazla itibar gördüğü, evrensel değerleriyle vatandaş ile devlet arasındaki güven köprüsünün sağlam bir ayağı olduğu bir adli yıl olmasını dileğiyle yeni adli yılı kutluyorum" dedi.
Denizli Barosu Başkanı İlhan ise 2019- 2020 adli yılının Türkiye'ye hayırlı olmasını istedi. İlhan, "Hızla açılan hukuk fakültelerinde, yeterli eğitim almamış eğitimciler maalesef öğrenci yetiştiriyor. Avukatlık mesleğinin yargı içindeki etkisi de bu kalitesiz eğitimden dolayı maalesef azalmaktadır. Bu sebeple okullardaki hukuk eğitimi, mesleğimiz açısından oldukça önemlidir" diye konuştu.
Denizli'de 2019- 2010 adli yıl açılışı töreni, valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı. Törene Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Osman Zolan, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, Denizli Barosu Başkanı Müjdat İlhan, Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, ilçe belediye başkanları, hakim, savcı ve avukatlar katıldı. Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Yılmaz, törendeki konuşmasında, yeni adli yılın ülke ve millete adalet ve huzur getirmesini diledi. Ergül, yargının sağlıklı ve hızlı ilerlemesinin, hukuk devletinin güvencesi olduğunu belirterek, "Toplumlarda en büyük güveni her şeyin sonunda adil bir mahkemenin bulunabileceği inancı sağlar. Zira hukuk bir gün mutlaka herkese lazım olur. Kimin suçlu kimin suçsuz olduğunu, kimin haklı kimin haksız olduğunu tespit etmek ve suçlu veya haksız olan kişilere yasanın öngördüğü yaptırımları uygulamak, yargıya ait bir görevdir. Herkesin hukuk devleti olmanın doğal sonucu olan bu kurala saygılı olması gerekir. Kağıdı vicdan kalemi akıl, mürekkebi ise yüksek karakter olan adaletin millet vicdanında daha fazla itibar gördüğü, evrensel değerleriyle vatandaş ile devlet arasındaki güven köprüsünün sağlam bir ayağı olduğu bir adli yıl olmasını dileğiyle yeni adli yılı kutluyorum" dedi.
Denizli Barosu Başkanı İlhan ise 2019- 2020 adli yılının Türkiye'ye hayırlı olmasını istedi. İlhan, "Hızla açılan hukuk fakültelerinde, yeterli eğitim almamış eğitimciler maalesef öğrenci yetiştiriyor. Avukatlık mesleğinin yargı içindeki etkisi de bu kalitesiz eğitimden dolayı maalesef azalmaktadır. Bu sebeple okullardaki hukuk eğitimi, mesleğimiz açısından oldukça önemlidir" diye konuştu.
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