Denizli'de uyuşturucu operasyonuna 10 gözaltı

DENİZLİ'de uyuşturucu satan kişilere yönelik yapılan operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satan kişilere yönelik 2 aylık fizik ve teknik takibin ardından sabah harekete geçti. Özel harekat polislerinin de katılımıyla 12 ayrı adrese baskın yapıldı. Evler narkotik dedektör köpeklerinin de katılımıyla arandı. Operasyonda 10 kişi gözaltına alınınken; yapılan aramalarda ise 38 gram eroin, 87 gram metamfetamin, 23 sentetik hap, 0,7 gram skunk ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucuya el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.