Son Dakika
Denizli'de sis ulaşımı aksattı
DENİZLİ- Antalya Karayolu Cankurtaran mevkisinde, yoğun sis nedeniyle 10 metreye kadar düşen görüş mesafesi sürücülere zor anlar yaşattı. Denizli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Babadağ, Bozkurt, Çardak, Acıpayam ve...
GENEL 30.12.2019, 16:37
DENİZLİ- Antalya Karayolu Cankurtaran mevkisinde, yoğun sis nedeniyle 10 metreye kadar düşen görüş mesafesi sürücülere zor anlar yaşattı.
Denizli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Babadağ, Bozkurt, Çardak, Acıpayam ve Çivril ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı. Denizli Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahalle yollarının ulaşıma kapanmaması için sabah saatlerinde kar küreme araçlarıyla çalışma başlattı.
Denizli-Antalya Karayolu Cankurtaran mevkisinde ise kar yağışı ve sis etkili oldu. Karayolları ekipleri, sabah saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından yolda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışı daha sonra yerini yoğun sise bıraktı. Ulaşımı olumsuz etkileyen sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Sis dolayısıyla bazı sürücüler, güçlük çekti. Karayolları ekipleri, oluşabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekletiliyor.
Denizli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Babadağ, Bozkurt, Çardak, Acıpayam ve Çivril ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı. Denizli Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahalle yollarının ulaşıma kapanmaması için sabah saatlerinde kar küreme araçlarıyla çalışma başlattı.
Denizli-Antalya Karayolu Cankurtaran mevkisinde ise kar yağışı ve sis etkili oldu. Karayolları ekipleri, sabah saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından yolda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışı daha sonra yerini yoğun sise bıraktı. Ulaşımı olumsuz etkileyen sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Sis dolayısıyla bazı sürücüler, güçlük çekti. Karayolları ekipleri, oluşabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekletiliyor.
9°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 30 Aralık 2019
|İmsak
|06:50
|Güneş
|08:22
|Öğle
|13:12
|İkindi
|15:31
|Akşam
|17:52
|Yatsı
|19:18
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|17
|37
|2. Başakşehir
|17
|33
|3. Trabzonspor
|17
|32
|4. Fenerbahçe
|17
|31
|5. Beşiktaş
|17
|30
|6. Alanyaspor
|17
|29
|7. Galatasaray
|17
|27
|8. Malatyaspor
|17
|24
|9. Gaziantep FK
|17
|24
|10. Göztepe
|17
|23
|11. Denizlispor
|17
|22
|12. Çaykur Rizespor
|17
|20
|13. Gençlerbirliği
|17
|18
|14. Kasımpaşa
|17
|15
|15. Konyaspor
|17
|15
|16. Antalyaspor
|17
|14
|17. Ankaragücü
|17
|12
|18. Kayserispor
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|17
|36
|2. Erzurum BB
|17
|30
|3. Keçiörengücü
|17
|28
|4. Menemen Belediyespor
|17
|28
|5. Akhisar Bld.Spor
|17
|27
|6. Bursaspor
|17
|27
|7. Ümraniye
|17
|25
|8. Adana Demirspor
|17
|24
|9. Balıkesirspor
|17
|24
|10. Altay
|17
|24
|11. Fatih Karagümrük
|17
|23
|12. Giresunspor
|17
|21
|13. İstanbulspor
|17
|19
|14. Altınordu
|17
|18
|15. Osmanlıspor
|17
|13
|16. Boluspor
|17
|13
|17. Adanaspor
|17
|12
|18. Eskişehirspor
|17
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|19
|55
|2. Leicester City
|20
|42
|3. Man City
|20
|41
|4. Chelsea
|20
|35
|5. M. United
|20
|31
|6. Tottenham
|20
|30
|7. Wolverhampton
|20
|30
|8. Sheffield United
|20
|29
|9. Crystal Palace
|20
|27
|10. Everton
|20
|25
|11. Newcastle
|20
|25
|12. Arsenal
|20
|24
|13. Burnley
|20
|24
|14. Brighton
|20
|23
|15. Southampton
|20
|22
|16. Bournemouth
|20
|20
|17. West Ham
|19
|19
|18. Aston Villa
|20
|18
|19. Watford
|20
|16
|20. Norwich City
|20
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|39
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Sevilla
|18
|34
|4. Atletico Madrid
|18
|32
|5. Real Sociedad
|18
|31
|6. Getafe
|18
|30
|7. Athletic Bilbao
|18
|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Levante
|18
|26
|10. Villarreal
|18
|25
|11. Granada
|18
|24
|12. Osasuna
|18
|23
|13. Real Betis
|18
|23
|14. Real Valladolid
|18
|20
|15. Deportivo Alaves
|18
|19
|16. Eibar
|18
|19
|17. Mallorca
|18
|15
|18. Celta de Vigo
|18
|14
|19. Leganés
|18
|13
|20. Espanyol
|18
|10