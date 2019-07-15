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Denizli'de şehit mezarlarına karanfil bırakıldı

Deniz TOKAT / DENİZLİ, () - DENİZLİ'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitlik ziyareti düzenlendi. Denizli Valisi Hasan Karahan, 15 Temmuz gecesini unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını belirterek, "15 Temmuz bizim...

Denizli'de şehit mezarlarına karanfil bırakıldı

Deniz TOKAT / DENİZLİ, () - DENİZLİ'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitlik ziyareti düzenlendi. Denizli Valisi Hasan Karahan, 15 Temmuz gecesini unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını belirterek, "15 Temmuz bizim tarihimizde yer alan unutulmaz bir sayfa. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.
Denizli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, Asri Mezarlık'ta şehitlik ziyareti yapıldı. Ziyarete, Denizli Valisi Hasan Karahan, AK Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli 11. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Bilal Öztürk, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Kuran tilaveti ve duaların ardından protokol üyeleri, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.
'BU MİLLETE YAPILAN İHANETİ UNUTMADIK'
Vali Hasan Karahan, 15 Temmuz darbe girişimini unutturmayacaklarını söyledi. Karahan, 15 Temmuz gecesi milletin darbeye karşı dik bir duruş sergilediğini belirterek, "Bugün 15 Temmuz gecesini hatırlıyoruz ve o kinimizi, nefretimizi tazeliyoruz. Bu millete yapılan o ihaneti unutmadık. Unutmayacağız ve unutturmayacağız. 15 Temmuz bizim tarihimizde yer alan unutulmaz bir sayfa. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Milletimize de teşekkür ediyoruz. Milletimizle gurur duyuyoruz. Böylesine hain bir kalkışmaya karşı 7'den 70'e, kadını erkeği, yaşlısı genci ayağa kalktı ve 'hayır' dedi. Biz de gururla, başımız dik yaşıyoruz. Şehitlerimize rahmet diliyorum, gazilerimize ise teşekkür ediyorum" dedi.
15 TEMMUZ SERGİSİ GEZİLDİ
Şehitlik ziyaretinin ardından protokol üyeleri, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda darbe gecesinde çekilen fotoğrafların yer aldığı açılan sergiyi gezdi.
FOTOĞRAFLI

 

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