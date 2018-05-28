Denizli'de sağanak yağış etkili oldu

DENİZLİ'de, öğleden sonra dolu ile birlikte başlayan sağanak yağmur yaklaşık 30 dakikada hayatı olumsuz etkiledi. Aşırı yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle dönerken, birçok ev ve işyerinin bordum katlarını da su bastı.Denizli kent merkezinde bugün öğleden sonra dolu ile birlikte başlayan sağanak yağış yaklaşık 30 dakika sürdü. Aşırı yağış nedeniyle vatandaşlar saçakların altına girerek yağmurdan ve doludan korunmaya çalıştı. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Araçlar, göle dönen yollardan güçlükle geçti. Fatih Köprülü Kavşağı'nın alt geçinde biriken su nedeniyle araçlar zor anlar yaşadı. Yaklaşık 30 dakika trafiğe kapatılan alt geçidin Denizli-Antalya Karayolu kısmı, suyun tahliye edilmesinin ardından tekrar trafiğe açıldı. Yağış sırasında çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası da meydana geldi. Bazı caddelerde logarlar taşarken, birçok ev ve işyerinin bodrum katlarını da su bastı.İl Afed ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri herhangi bir olaya karşı teyakkuzda beklerken, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de su basan evlerin bodrum katlarındaki suyu tahliye etti.

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