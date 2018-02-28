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Denizli'de rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu

DENİZLİ'de öğle saatlerinde başlayan ve etkisi artıran rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle ağaçlar devirildi, çatılar uçtu, reklam panoları devrildi, inşaat halindeki bir binada da duvar yıkıldı. Denizli kent merkezinde...

Denizli'de rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu
DENİZLİ'de öğle saatlerinde başlayan ve etkisi artıran rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle ağaçlar devirildi, çatılar uçtu, reklam panoları devrildi, inşaat halindeki bir binada da duvar yıkıldı.
Denizli kent merkezinde öğle saatlerinde başlayan ve saatteki hızı 30 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle, Yenişehir ve Asmalınevler mahalelerinde iki çam ağacı devrildi. Karahasanlı Mahallesi'nde de bir apartmanın çatısı uçtu. Saraylar Mahallesi'nde ise inşaat halindeki bir binanın 6'ncı katında yeni örülen duvarın bir kısmı yıkıldı. Düşen tuğla parçaları yandaki binanın duvarına çarparak klima ünitelerine zarar verdi. Kentin birçok yerinde reklam panoları rüzgar nedeniyle devrildi. Rüzgar saat 17.00 itibarıyla etkisini yitirdi.

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