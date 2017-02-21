Denizli'de öğretmenin bahçede oynayan öğrenciyi dövdüğü iddiası

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, () - DENİZLİ'deki bir ilkokulun bahçesinde akşam oyun oynayan bir grup çocuktan 13 yaşındaki E.C.H.'nin, gece okulda yapılan halı saha maçını izleyen öğretmen İ.A. tarafından, gürültü yaptığı gerekçesiyle dövüldüğü iddia edildi. E.C.H., "Beni yakalayıp, başıma ve yüzüme yumruklar attı. Yaklaşık 100 metre saçımdan sürükleyip, zorla otomobiline bindirdi. Tekrar okulun önüne götürdü. Beni polisler elinden aldı" dedi. İ.A.'nin izne çıktığı, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün konuyla ilgili idari soruşturma başlattığı belirtildi.

Kuşpınar Mahallesi'ndeki Saadet Erikoğlu İlkokulu'nda dün saat 22.00'de meydana geldiği öne sürülen olay, iddiaya göre şöyle gelişti:

Atatürk Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi E.C.H., 3 arkadaşıyla birlikte evlerinin yanındaki Saadet Erikoğlu İlkokulu bahçesine oynamaya gitti. Okulda beden eğitimi öğretmeni olan, olay sırasında okulun bahçesinde halı saha maçını izleyen İ.A., kantinin yanında oynayan E.C.H. ile arkadaşlarını gürültü yaptıkları gerekçesiyle uyardı. Gürültünün sürmesi üzerine, öğretmen İ.A. öğrencilere doğru yürüdü. E.C.H. ve arkadaşları korkup, okul bahçesinden çıkarak kaçtı. Okulun dışında otomobiliyle E.C.H.'yi takip edip, yakalayan İ.A., iddiaya göre önce çocuğu dövdü, ardından yaklaşık 100 metre sürükleyerek zorla otomobiline bindirip tekrar okula götürdü. Yüzü kan içinde kalan E.C.H.'yi, okuldaki polisler öğretmenin elinden kurtardı. Polisin hastaneye götürdüğü E.C.H., tedavisinin ardından taburcu edildi. E.C.H.'ye darp raporu verildiği belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak polis ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma başlattı. Okula müfettiş gönderileceği belirtilirken, sözleşmeli beden eğitimi öğretmeni İ.A.'nın izne çıktığı belirtildi. İ.A.'nın polis merkezinde verdiği ilk ifadesinde, okul bahçesindeki kantinden sesler geldiğini duyduğunu, kaçmaya başlayan öğrenciyi kovaladığını, darp etmediğini, peşinden koşarken yakaladığında birlikte düştüklerini söylediği belirtildi.

Oğlunu kanlar içinde görünce çıldırdığını söyleyen baba Serdar H. ile anne Cemile H. ise, oğlunun yaşadığı olaydan dolayı psikolojisinin bozulduğunu, 1.5 ay sonra TEOG sınavına gireceğini, bunun hesabını soracaklarını söyledi.

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