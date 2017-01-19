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Denizli'de köprü çöktü, yolda toprak kayması oldu

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, () - DENİZLİ'nin Kale İlçesi'nde, şiddetli sağnak yağmur nedeniyle kırsal Ercek ile Kolak mahalleleri arasındaki karayolunda toprak kayması meydana gelirken, Akçay Çayı'nın üzerindeki inşaat halindeki Muslugüme...

Denizli'de köprü çöktü, yolda toprak kayması oldu

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, () - DENİZLİ'nin Kale İlçesi'nde, şiddetli sağnak yağmur nedeniyle kırsal Ercek ile Kolak mahalleleri arasındaki karayolunda toprak kayması meydana gelirken, Akçay Çayı'nın üzerindeki inşaat halindeki Muslugüme Köprüsü de ayaklarının zarar görmesi nedeniyle çöktü.
Denizli'nin Kale İlçesi'nde, geçen 17 Ocak Salı günü sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Tepelerden inen yağmur suları nedeniyle debisi yükselen Akçay Çayı üzerindeki, Kale Belediyesi tarafından yaptırılan inşaat halindeki Muslugüme Köprüsü'nün ayakları zarar görüp, çöktü. Geçen eylül ayında yapımına başlanan ve yakın zamanda açılışının yapılması beklenen köprünün yıkılması, üzüntüye neden oldu. Yağmurun neden olduğu sel suları nedeniyle kırsal Ercek ile Kolak mahalleleri arasındaki karayolunda da toprak kayması yaşandı. Taşımalı sistemde eğitim gören öğrenciler toprak kayması olan yoldaki tehlike nedeniyle yolun kalan bölümünü yürüyerek okullarına ulaşmak zorunda kaldı.
Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla, yapımı süren köprünün aşırı yağmurun neden olduğu toprak kaymasından yıkıldığını belirtip, "Köprü, yeniden yapılacak. Köprü, yapım aşamasındayken, bize teslimi yapılmadan yıkıldığı için yeniden yapımını ihaleyi alan firma üstlenecek" dedi.

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