Denizli'de kış, Muğla ve Antalya yollarında trafiği felç etti

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, () - DENİZLİ'de yüksek kesimlerde etkili olan tipi, özellikle kentten Antalya ve Muğla'ya giden karayollarında ulaşımı felce uğrattı. Trafik polisleri, kritik noktalarda önlem alarak zincirsiz araçların geçişine izin vermedi. Karayoluna hazırlık çıkan çok sayıda araç, yolda kaldı. Ekipler, karayollarının kapanmaması için mücadele ederken, yoğun tipi sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı ilçelerde okullar bugünlük tatil edildi.

Denizli'de kar yağışı kent merkezinde görülmezken, bu sabahtan itibaren özelikle yüksek kesimlerde etkili oldu. Kar yağışı Denizli- Antalya ve Denizli- Muğla Karayolu'nda sürücüler için çileye dönüştü. Kar yağışı nedeniyle sabah saatlerinde yaklaşık 2 saat kapanan Denizli-Antalya karayolu, belediye ve karayolları araçlarıyla temizlenerek açıldı.

Yolun açılması çalışmalarında kent çıkışında önlem alan polisler, zincirli araçların dahi geçişine izin vermedi. Karla mücadele çalışmalarının ardından sadece zincirli araçların geçişine izin verildi. Cankurtaran Mevkiindeki yoğun tipi nedeniyle zincirli araçlarda karayolunda güçlükle ilerleyebildi. Ağır tonajlı araçlardan bazıları, karayollarının ortasında kayarak yolu kapadı. Yolda kalan araçların sürücüleri de kar altında zincir takarak yolarına ilerleyebildi. Yoğun kar yağışının sürdüğü karayolunda, ekiplerin karla mücadelesi sürse de kar yağışı ulaşımı kapanma noktasına getiriyor.

BAZILARINA EĞLENCE OLDU

Öte yandan; kar yağışını eğlenceye dönüştürenler de oldu. Bir vatandaş kar yağışının altında Tavas zeybeği oynadı. Denizli'nin kötü hava koşuları nedeniyle en fazla etkilendiği bölgeler olan Çal, Çivril, Beyağaç ve Çameli'de de trafik akışı zaman zaman duruyor. Bu yolarda da kar ve buzlanmanın etkili olduğu, sürücülerin zincirsiz yola çıkmamaları isteniyor.

OKULLARA KAR TATİLİ

Yoğur kar yağışı nedeniyle Beyağaç ilçesinde okullar bugün tatil edilirken, Çameli ve Serinhisar ilçelerinde öğleden sonra tatil edildi. Babadağ ilçesinde de taşıma kapsamında okullara gelen öğrencilere okullar tatil edildi.

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